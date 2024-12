Das weiße Wüstengold: Salpeter

Von der Atacama- Wüste nach Hamburg: Wir erfahren von drei Salpeter-Arbeitern, die in der Atacama-Wüste in Chile Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts den Boom von Chile Salpeter ermöglicht haben. Chile-Salpeter war wichtig als Düngemittel und als Mittel zur Sprengstoffherstellung und Schießpulverherstellung. Diese Arbeiter zählten zu dem Heer der unzähligen Wanderarbeiter, die in dieser extrem trockenen Wüste unter extrem harten Bedingungen diesen natürlichen Chile Salpeter abgebaut haben und damit den Reichtum von den sogenannten Salpeterbaronen wie Henry Braren Slomann oder Hermann Konrad Völsch, beides Hamburger Unternehmer, ermöglicht haben.

