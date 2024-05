„Hier kannst Du frühstücken wann Du willst“

In Deutschland leben schätzungsweise knapp 200.000 Menschen mit lateinamerikanischer Migrationsgeschichte. In den Siebziger Jahren flohen viele vor den Militärdiktaturen. Immer mehr Fachkräfte werden abgeworben. Globale Krisen werden zum Fluchtgrund. Hinzu kommen weitere sehr unterschiedliche Beweggründe. Auch wenn insgesamt die Migration aus Lateinamerika nur 0,1 Prozent ausmacht, sind Menschen aus Lateinamerika insbesondere in den großen deutschen Städten kulturell aktiv und sichtbar.

Wir haben uns zwei Tage Zeit genommen, um rund um das Thema Migration verschiedene Lebenserfahrungen, Hintergründe und Berichte zu hören. Wir trafen Carlos, Luan, Maxi, Duna und Oriol aus Spanien und Lateinamerika. Alle hat es vor kurzem oder vor längerem in den Berliner Bezirk Kreuzberg verschlagen. Wir wollten wissen, wie es ihnen hier geht und welche Perspektiven sie für sich gefunden haben.

