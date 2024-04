Auftanken auf dem Weg Richtung Norden

Immer mehr Migrant*innen kommen auf ihrer Reise Richtung USA in der südmexikanischen Stadt Oaxaca de Juárez an. Täglich sind es mehrere Hundert. Als Mitte 2023 die im Zentrum der Stadt von der Kirche betriebene Herberge schloß, gab es keinen Ort mehr, an dem sie sich von den Strapazen der Reise erholen und Energie für den weiteren Weg tanken konnten. Ein kleiner Verein, das Centro de Apoyo para Migrantes Universales – Collin A.C., versucht seitdem diese Lücke zu schließen und ihnen eine kurze Verschnaufpause in Oaxaca zu ermöglichen. Radio onda sprach mit Ihnen.

