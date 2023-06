Feministische Selbstverteidigung als Ort der Rebellion

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Santiago de Chile, 14. Juni 2023, npla).- Viele FLINTA-Personen sehen sich täglich mit patriarchaler Gewalt konfrontiert. Diese hat viele Gesichter. Ob physische, sexualisierte, psychische oder ökonomische Gewalt: Alle basieren auf dem patriarchalen System, das in vielen Gesellschaften vorherrscht. Patriarchale Gewalt richtet sich gegen alle Menschen, die nicht der cis-männlichen Norm entsprechen, und sie dient dazu, Kontrolle, Dominanz und Macht auszuüben und das patriarchale Gesellschaftssystem aufrechtzuerhalten.

Im Jahr 2022 wurden in Chile 44 Frauen* Opfer von Feminiziden, der wohl extremsten Form patriarchaler Gewalt. Und doch beginnt patriarchale Gewalt viel früher: Schon die Einteilung nach einer binären Geschlechtsordnung und die damit einhergehenden Normen und Zwänge sind Ausdruck dieser Gewalt. Sie zeigt sich in den verschiedenen Möglichkeiten, Privilegien und Freiheiten, die Menschen haben (oder eben nicht). Zu den schwerwiegenden Auswirkungen patriarchaler Gewalt gehören neben körperlichen Verletzungen auch psychische Traumata, Angstzustände, Depressionen, finanzielle Abhängigkeit und eingeschränkte persönliche Freiheit.

Gemeinsam gegen patriarchale Gewalt

Einmal wöchentlich und kostenlos für alle Teilnehmer*innen findet in Santiago de Chile der Taller autodefensa feminista, ein Selbstverteidigungskurs für FLINTA-Personen statt. Er will einen Raum bieten, um sich gemeinsam gegen patriarchale Gewalt zu organisieren. Emilia, die seit zwei Wochen hier trainiert, bezeichnet ihn deswegen auch als einen Ort der Rebellion. Sie und andere Teilnehmer*innen sind gerade dabei, eine Abfolge von Schlägen und Tritten zu lernen, die sie im Notfall in verschiedenen Situationen, in denen sie bedroht werden, anwenden können. Den Kurs hat die Initiative Movimiento de mujeres clasistas (Bewegung Frauen der Arbeiter*innenklasse) organisiert. Amalia, die den Kurs anleitet, hat selbst erst vor zwei Jahren angefangen, in einer Selbstverteidigungsgruppe zu lernen und will ihr Wissen nun weitergeben. Sie betont, dass Selbstverteidigung für sie sehr wichtig war, um sich auf der Straße sicherer zu fühlen. Aber auch im häuslichen Bereich und in vielen anderen Lebensbereichen sei patriarchale Gewalt verbreitet und normalisiert.

Empowerment durch Selbstverteidigung

Räume wie Selbstverteidigungsgruppen sind sehr wichtig. Hier können sich FLINTA- Personen über die Gewalt, die sie erfahren, austauschen, Erfahrungen teilen und Techniken lernen, um sich selbst zu behaupten. Das Gefühl, sich verteidigen zu können, stärkt das Selbstvertrauen sein und kann helfen, die oft tief sitzenden Gedanken von Unterlegenheit aufzubrechen. Maca, die durch eine Freundin von dem Kurs erfahren hat, berichtet zum Beispiel, dass sie durch den Kurs ein ganz neues Gefühl zu ihrem Körper bekommen und erst jetzt erkannt hat, wie viel Kraft sie eigentlich hat. Auch Emilia berichtet, dass es für sie eine sehr bestärkende Erfahrungen war, Techniken zu lernen und in einem sicheren Raum auszuprobieren.

Lernen, sich zu verteidigen – ein politischer Akt

Die Befähigung zur Selbstverteidigung ist auch ein politischer Akt. Sie hilft Betroffenen, an den Strukturen des Systems zu rütteln und sich gegen starre Geschlechterrollen zu stellen. Solche Rollenbilder vermitteln beispielsweise weiblich gelesenen Personen, ihre Aufgabe sei, in egal welcher Situation nett und freundlich zu bleiben, während Wut eher zum „männlichen“ Gefühlssetting gehöre.

Das gemeinsame Erlernen von Selbstverteidigungen ist aber auch ein wichtiger Ort des Austauschs, der Kollektivität und Solidarität, an dem gegenseitiges Vertrauen entsteht und neue Verbindungen geknüpft werden können, um Machtstrukturen aufzubrechen. Feministische Selbstverteidigung bietet einen Raum, in dem neue Werte gedacht und gelebt werden können, um veraltete und häufig reproduzierte Denkweisen des Patriarchats zu überwinden.

In unserem onda-Info findet ihr einen spannenden Audio-Beitrag zu diesem Thema.

Feministische Selbstverteidigung als Ort der Rebellion von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.