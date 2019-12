Radio Vilardevoz gibt es seit 1997 und sendet aus einer Psychiatrie in Uruguay: Das Krankenhaus Vilardebó in Montevideo. Gegründet wurde es von einer Gruppe Psychologiestudent*innen, die an Freizeitangeboten für die Patient*innen teilnahmen. Zwischen Matetee, Gesellschaftsspielen und Gesprächen entstand die Idee, gemeinsam Radio zu machen. Mit dem Ziel, dass diese Gespräche, die Krankenhausmauer verlassen könnten.

Onda- Reinhörer: Radio Vilardevoz von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.