Die Ausbreitung von COVID-19 im brasilianischen Gefängnissystem ließ ein Massensterben befürchten. Sobald es einmal nach drin in den überfüllten Knast gelangt wäre, wo grundsätzliche Hygieneregel nicht eingehalten werden, müsse das Virus eine Katastrophe auslösen. Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie allerdings scheinen die brasilianischen Gefängnisse einigermaßen verschont geblieben zu sein, immerhin im Vergleich mit der Verbreitung des Virus in der gesamten Bevölkerung des Landes. Augusto Paim hat sich bei einem Besuch einer Haftanstalt das Thema „Pandemie im Gefängnis“ einmal näher angeschaut. Er berichtet von der Überbelegung der meisten Haftanstalten, dem Modellgefängnis APAC in Porto Alegre und Alternativen zur Gefängnisstrafe (z.B. Restorative Justice).

Hier gibt es in Kürze auch den passenden, noch ausführlicheren Textbeitrag zum Thema.

Die Pandemie hinter Gittern von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.