Audiowalk „Fair zu Fuß in F-Hain“

Wann: Am 22. August 2026 um 11 Uhr und um 14 Uhr!

Wo: Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, Frankfurter Allee 14A 10247 Berlin

Anmeldung und weitere Infos zum Markt for Future hier: 

Wie kommt der Kaffee auf den Frühstückstisch? Woher kommt der Kaugummi? Wer besorgt den Kautschuk für unsere Schuhsohlen? Und wie können wir als Konsument*innen zu fairer Produktion und nachhaltigen Lieferketten beitragen?

Der Audiowalk „Fair zu Fuß in F-Hain“ führt von der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda rund um den Boxhagener Platz. Mit dem Smartphone spürt ihr geolokalisierte Hörstationen auf, an denen die Hintergründe von Lieferketten beliebter Produkte hörbar werden. Die Stimmen von Kleinhändler*innen informieren über spannende Projekte und laden Euch ein Antworten zu finden, wie unsere Warenwelt gerechter und nachhaltiger werden kann – viel Spaß!

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CC BY-SA 4.0 Audiowalk „Fair zu Fuß in F-Hain“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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