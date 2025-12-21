Wo KI und Cloud Chile austrocknen

Mosacat zu Besuch beim NPLA (Foto: Matraca)
Künstliche Intelligenz, Streaming und Cloud-Dienste wirken immateriell – doch ihre Infrastruktur ist es nicht. In Chile entstehen immer mehr Rechenzentren, die enorme Mengen an Wasser und Energie verbrauchen. Ein weiteres Beispiel für den Neo-Extraktivismus transnationaler Konzerne wie google. Besonders betroffen sind Regionen, die ohnehin unter Wasserknappheit leiden. In diese Beitrag von Radio Matraca geht es um den Widerstand lokaler Initiativen, um die Frage globaler Verantwortung – und um neue Formen internationaler Solidarität zwischen Chile und Berlin. Dies ist die deutsche Übersetzung des Originalbeitrags von Radio Matraca. Und hier geht es zur poonal-Version.

Förderbanner npla-Projekt 2023 - Globale Krisen verstehen - Nachhaltige Entwicklung stärken

CC BY-SA 4.0 Wo KI und Cloud Chile austrocknen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

