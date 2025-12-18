Mosacat y SoliSur: Solidaridad internacional entre Chile y Berlín

Mosacat zu Besuch beim NPLA (Foto: Matraca)
Mosacat zu Besuch beim NPLA (Foto: Matraca)

En Santiago de Chile, Mosacat defiende el agua y los territorios frente a los centros de datos y el neoextractivismo, mientras que en Berlín, SoliSur construye redes de solidaridad internacional, vinculando luchas ambientales y derechos de migrantes. Este reportaje explora cómo ambos colectivos articulan resistencia y cooperación entre el norte y el sur global.

Förderbanner npla-Projekt 2023 - Globale Krisen verstehen - Nachhaltige Entwicklung stärken

CC BY-SA 4.0 Mosacat y SoliSur: Solidaridad internacional entre Chile y Berlín von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.