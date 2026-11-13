Speditionsunternehmen blockieren Straßen

(Santiago de Chile, 10. November 2026, la jornada).- Verschiedene Transportverbände aus unterschiedlichen Regionen Chiles haben am 10. November einen Streik begonnen, der auch die Blockade von Straßen und Hafenzufahrten umfasst. Sie fordern dabei unter anderem eine Senkung des Preises für Dieselkraftstoff, der im Laufe des Jahres um rund 70 Prozent gestiegen ist. Der Preis pro Liter liegt nun im Durchschnitt bei 1,60 US-Dollar.

Der landesweiten Mobilisierung schlossen sich spontan noch weitere Gruppen an, wie etwa Abschleppfirmen und Busunternehmen. Diese fordern zudem eine Senkung der Mautgebühren auf privat betriebenen Autobahnen.

Export von Frischobst betroffen

Die Verkehrsblockade ist dabei besonders problematisch für Exporteur*innen von Frischobst, deren Verschiffung gerade beginnt. Die Blockaden versperren unter anderem den Zugang zu den Häfen von Valparaiso und San Antonio und gefährden somit die Lieferungen nach China.

Die chilenischen Exporte von Frischobst beliefen sich im Zeitraum von September 2025 bis August 2026 auf einen Wert von 8,2 Milliarden US-Dollar und ein Volumen von insgesamt 3,2 Millionen Tonnen.

Die in China sehr begehrten Kirschen gelten als wichtigstes Exportobst und erreichen insgesamt einen Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar – gefolgt von Äpfeln und Tafeltrauben.

Führende Branchenverbände halten sich zurück

Die Protestaktionen wurden von der Transportunternehmer-Vereinigung „Fuerza del Norte“ initiiert und von der Vereinigung der Lkw-Eigentümer aus der Region Zentral-Süd unterstützt. Zwei der führenden Branchenverbände, die Nationale Vereinigung der Lkw-Eigentümer und der Nationale Verband für Güterverkehr, haben sich den Protesten jedoch noch nicht angeschlossen und nehmen bisher eine abwartende Haltung ein.

Kraftstoffpreisstabilisierung als eine der Hauptforderungen

Die Proteste beinhalten drei Hauptforderungen an die Regierung: die Wiedereinführung des Mechanismus zur Kraftstoffpreisstabilisierung, die Abschaffung der spezifischen Kraftstoffsteuer sowie Änderungen an den Konzessionsverträgen für Autobahnen.

Kein Ende des Streiks in Sicht

„Solange wir keine konkreten Antworten auf unsere Forderungen erhalten, werden wir den Streik nicht beenden. Die Lastwagen stehen weiterhin an denselben Orten, an denen wir heute Morgen begonnen haben, und dieser Zustand wird in ganz Chile anhalten“, erklärte der Sprecher Andrés Alarcón.

Der Regierungsvertreter Germán Codina, präsidentieller Beauftragter für Santiago, erklärte: „Wir stehen vor einem Problem, das internationale Dimensionen aufweist. Die Regierung steht mit verschiedenen Führungspersönlichkeiten des Landes in Kontakt, und unser Ziel ist es selbstverständlich, eine Lösung zu finden, die es ermöglicht, diese Problematik bestmöglich anzugehen.“ Einige Blockaden dauerten am 13. November noch an.

Übersetzt von Jette Minks

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