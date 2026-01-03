(Bogotá, 30.Dezember 2025, pressenza).- Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat eine beispiellose Erhöhung des Mindestlohns für das Jahr 2026 beschlossen, wodurch das gesetzliche Mindesteinkommen auf etwa 1,75 Millionen Pesos (knapp 400 €) steigt, nicht eingerechnet die Transportbeihilfe, die sich für gut 2,4 Millionen Arbeitnehmer*innen auf insgesamt fast zwei Millionen Pesos (ca. 450 €) pro Monat beläuft. Mit nominal fast 23 Prozent und real 18,7 Prozent liegt die Anhebung weit über denen der letzten Jahre. Die Verhandlungen über eine geringere Anhebung waren zunächst gescheitert; schließlich einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber*innen auf diesen Prozentsatz.

Kritiker*innen fürchten Anstieg der informellen Beschäftigung

Während weite Teile der Arbeitnehmer*innen den Entschluss begrüßen, warnen Wirtschaftsanalyst*innen und Unternehmer*innen vor möglichen negativen Folgen wie Inflation, Stabilitätsschwankungen bei kleinen und mittleren Unternehmen und einer Zunahme informeller Beschäftigungen, da mit der Anhebung des Mindestlohns auch die Hürden für eine formelle Einstellung erhöht würden. Der Beschluss wurde in einem Kontext wirtschaftlicher Spannungen verabschiedet, mit hohen Inflationserwartungen und öffentlich diskutierten Zweifeln an der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.

Höhere Vergütung, mehr Arbeitsplätze

Die Regierung nannte das Verhandlungsergebnis einen „existenzsichernder Mindestlohn”, der auf internationalen Standards und der Idee basiere, dass das Einkommen die Grundbedürfnisse kolumbianischer Familien decken müsse. Petro versicherte, dass die Erhöhung nicht als Kostenfaktor für die Wirtschaft angesehen werden sollte, sondern als Wachstumsmotor, der die Binnennachfrage stärke und die Lebensqualität der Arbeitnehmer verbessere. Außerdem, so Petro, führe eine höhere Vergütung zu mehr wirtschaftlicher Aktivität und möglicherweise zu mehr Beschäftigung.

Regierung Petro beschließt historische Erhöhung des Mindestlohns