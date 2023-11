„Keine Frau mit Dina“

Die erste weibliche Präsidentin in der Geschichte der peruanischen Republik, Dina Boluarte, hat seit ihrer umstrittenen Machtübernahme im Dezember 2022 gegen die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Das bedeutet eine tiefgreifende Krise der Werte in Bezug auf die Identitätspolitik in Peru. Denn die Tatsache, dass sie eine Frau ist, aus der Provinz stammt und Quechua spricht, ist kein Hindernis für ihre gewaltsame Unterdrückung und Straffreiheit während ihrer Regierungszeit. Vor diesem Hintergrund stehen die feministischen Kollektive in Lima und in den Regionen vor großen Herausforderungen. Im Folgenden hören wir einen Beitrag darüber, wie sie sich in der aktuellen politischen Krise organisieren.

