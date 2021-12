Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In dieser Folge haben wir mit den internationalen Freiwilligen Mafe, Ana, Anderson und Cristian aus Kolumbien und Ecuador über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Protesten in ihren Heimatländern und Deutschland gesprochen. Und auch darüber, was die Proteste zwischen Kolumbien und Deutschland verbindet.

Das ist der zweite Podcast eines Themenschwerpunkts zu Protesten. In der nächsten und letzten Folge zum Schwerpunkt sprechen wir über kreative Formen des Protests.

Musik: Ketsa – Psychic (CC BY-NC-ND 4.0)

#9 Ausgetauscht | Intercambio: Podcast vom ICJA und dem NPLA von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.