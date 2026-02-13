USA finanzieren Ausbau von Militärstützpunkt

(Lima, 5. Februar 2026, avispa midia).- Die US-Behörde für Verteidigungssicherheit DSCA (Defense Security Cooperation Agency) genehmigte auf Antrag des peruanischen Staates den Verkauf von Ausrüstung und Dienstleistungen im Wert von 1,5 Milliarden Dollar für den Ausbau und die Modernisierung des peruanischen Marinestützpunktes Callao. Das US-Außenministerium gab am 17. Januar bekannt, dass es die Ausrüstung der wichtigsten Einrichtung der peruanischen Kriegsmarine finanzieren werde.

Die Vereinbarung umfasst die Einreise von 20 US-Beamt*innen oder privaten Auftragnehmer*innen für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren. „Dieser Verkauf wird zu den Zielen der Vereinigten Staaten beitragen, die Sicherheit eines wichtigen Partners zu verbessern, der politische Stabilität, Frieden und wirtschaftlichen Fortschritt in Südamerika fördert”, erklärte das Außenministerium.

Marinestützpunkt wird Teil des Handelskonflikts mit China

Der Marinestützpunkt Callao liegt 80 Kilometer vom Megahafen Chancay entfernt, der seit 2024 von chinesischem Kapital betrieben wird. Das Ziel des Terminals im Norden der Region Lima ist es, den Handel Chinas mit Peru und anderen Ländern der Region über eine kürzere Route zwischen dem südamerikanischen Pazifik und Asien zu bündeln und so den Transit durch Panama zu vermeiden. In diesem Szenario ist die zentrale peruanische Küste ein umkämpftes Gebiet im geopolitischen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China in Lateinamerika. Darüber hinaus plant die US-amerikanische Großmacht den Bau einer Raumstation an der Nordküste Perus, wo sie auch Interessen an der Ölförderung hat.

Das Projekt zur Erweiterung und Modernisierung der Marinebasis umfasst die Planung und den Bau neuer Infrastruktur, außerdem Dienstleistungen wie Projektmanagement, Ingenieurstudien und technische und logistische Unterstützung. Die peruanische Marine gibt an, dass die von Peru zu zahlenden Gelder für die Verbesserung des Betriebsbereichs des Hafens von Callao verwendet werden sollen.

Maritime Sicherheit und Bedrohungen

Darüber hinaus plant das peruanische Verteidigungsministerium für dieses Jahr den Kauf von 24 in den USA hergestellten Militärflugzeugen, was die militärische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern ausweiten wird. Für Washington ist Peru ein wichtiger Verbündeter in Fragen der „maritimen Sicherheit und der Bekämpfung transnationaler Bedrohungen” in der Region.

Die Vereinigten Staaten betrachten den Zugang Chinas – Perus wichtigstem Handelspartner – zu Mineralien und Kohlenwasserstoffen in Südamerika als Bedrohung für ihre Sicherheit. In den Monaten vor der Bombardierung der venezolanischen Hauptstadt Caracas und der Entführung von Nicolás Maduro konstruierte Washington eine Erzählung vom Kampf gegen den Drogenhandel in Venezuela, um die politische Kontrolle über das Land zu erlangen und sich die größten Ölreserven der Welt anzueignen.

Gute Drogenhändler, schlechte Drogenhändler

In diesem Zusammenhang betonte das peruanische Außenministerium, dass es bei einem kürzlichen Treffen mit dem US-Außenminister Marco Rubio Gespräche über die Bekämpfung des Drogenhandels und die militärische Zusammenarbeit gegeben habe.

Peru ist nach Kolumbien der zweitgrößte Kokainproduzent der Welt und einer der wichtigsten Umschlagplätze für den Drogenhandel auf dem Weltmarkt. Während die Vereinigten Staaten Nicolás Maduro und den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro des Drogenhandels bezichtigen, richten sie ihre Anschuldigungen nicht gegen die Machthaber der Diktatur, die von der extremen Rechten und Ultrakonservativen aus dem peruanischen Kongress heraus geführt wird.

Eine der Parteien an der Spitze der gekaperten Regierung, Fuerza Popular, ein Erbe des ehemaligen Diktators Alberto Fujimori, hat eine lange Geschichte von Verbindungen zum Drogenhandel: Die US-Behörde DEA (Drug Enforcement Administration) hat gegen Führungskräfte der Partei ermittelt, eine Kokainlieferung wurde in einem Gebäude des Fujimori-Clans beschlagnahmt, und es gibt dokumentierte Beweise für illegale Finanzierungen unter dem Deckmantel von Spendenaktionen.

Die politische Linie der USA trägt zur Destabilisierung Südamerikas bei, parallel zu der neuen Phase des bewaffneten Imperialismus, die im Januar in Caracas begonnen hat.

Übersetzung: Annette Brox

USA finanzieren Ausbau von Militärstützpunkt von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.