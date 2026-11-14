Ueno Bank soll Drogengelder gewaschen haben

Ueno Bank
Carlos Carvallo, dessen zweiter Vorname übrigens Dagoberto ist, war von Juni 2021 bis August 2023 Präsident der Ueno Bank und anschließend Präsident der paraguayischen Zentralbank. Im Zuge des Zusammenbruchs der Ueno Bank musste auch Carvallo von seinem Posten zurücktreten. Foto: Banco Central del Paraguay/Wikipedia

(Mexiko-Stadt, 10. November 2026, la jornada).- An nur einem einzigen Tag soll die Pleite gegangene paraguayische Ueno Bank vier Millionen US-Dollar für den uruguayischen Drogenhändler Sebastián Marset gewaschen haben, heißt es in einer Recherche der Zeitung Ultima Hora.

Dies geht aus den Ermittlungsakten hervor, die zu einer sechsjährigen Haftstrafe für Alberto Koube geführt haben. Koube, der als Mittelsmann für Marset fungierte, nutzte dabei Investitionsverträge, Darlehen und Einlagenzertifikate, um Gelder aus illegalen Quellen in zwei Unternehmen der Grupo Vázquez (der Eigentümerin der Ueno Bank) einzuschleusen.

Transaktionen fanden bereits 2021 statt

Die in diesen Unternehmen der Familie Vázquez durchgeführten Transaktionen fanden laut Unterlagen zwischen November und Dezember 2021 statt und umfassten Geldbeträge in Höhe von 3,8 beziehungsweise 4,1 Millionen US-Dollar.

So transferierte Koube am 28. Dezember 2021 insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar. Am selben Tag wurden zwei Transaktionen über die Firma Are Inversiones S.A. abgewickelt – ein Unternehmen, das Koube im Rahmen des untersuchten Fall nutzte und das laut Anklage für Sebastián Marset erworben worden sein soll. Im Zuge desselben Vorgangs investierte er zudem in Credicentro, ein weiteres Unternehmen der Ueno-Gruppe.

Vorwurf der Scheindarlehen

Die Staatsanwaltschaft stuft diese Transaktionen als Scheindarlehen ein, die dazu dienten, das Bankensystem der Ueno Bank zur Geldwäsche von Einnahmen aus dem Drogenhandel zu nutzen, so der Bericht. Diese Vorgänge fanden statt, während Marset in Dubai inhaftiert war.

Ehemaliger bolivianischer Generalstaatsanwalt festgenommen

Unterdessen ließ die bolivianische Regierung den ehemalige bolivianischen Generalstaatsanwalt Roger Mariaca verhaften. Dieser hatte gegen den argentinischen rechtsextremen Berater Fernando Cerimedo ermittelt, der in Bolivien wegen versuchten Femizids und Geldwäsche angeklagt ist und auch Boliviens Präsident Rodrigo Paz beraten hatte. Als einziges Beweismittel für die Festnahme Mariacas dienten dabei Aussagen von Marset.

Übersetzt von Jette Minks

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