(Mexiko-Stadt, 19, Mai 2026, La Costilla Rota).- Die WM 2026 steht vor der Tür, und bei internationalen Kinderschutzorganisationen läuten die Alarmglocken. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF befürchtet die Zunahme der sexuellen Ausbeutung von Kindern angesichts des massiven Zustroms von Touristen in Mexiko.

Den vulnerabelsten Teil der Gesellschaft im Blick zu haben, ist niemals unverhältnismäßig

Auch ganz ohne WM ist Mexiko nach Thailand weltweit das Land mit der höchsten Zahl an Fällen von Kinderhandel und Kindersextourismus. Bei der Produktion und Verbreitung von Missbrauchsdarstellung steht Mexiko weltweit an erster Stelle. Nach Angaben des Nationalen Statistikinstituts für Öffentliche Sicherheit SESNSP werden schätzungsweise zwischen 80.000 und 85.000 Mädchen und Jungen im Land Opfer sexueller Ausbeutung, das macht zwischen 80.000 und 85.000 Menschen, die ihrer Träume beraubt wurden. Das Tourismusministerium rechnet mit fünf Millionen Besuchern. Ein Blick auf die Zahlen der Massensportereignisse in den letzten Jahren macht deutlich, dass die Sorge um das Kindeswohl berechtigt ist: Bei der WM 2018 in Russland ermittelte eine Analyse in Mexiko-Stadt einen Anstieg der Vergewaltigungen um 12 Prozent; bei der WM 2014 in Brasilien nahmen die Verletzungen von Kinderrechten während der Veranstaltung um 17 Prozent zu. Außerdem: Das Wohl der vulnerabelsten Teile der Gesellschaft im Blick zu haben, ist niemals unverhältnismäßig, und wie wir wissen, kann sexuelle Gewalt schwerwiegende Folgen haben, die oft ein Lebenlang anhalten. Der Anstieg der Meldungen über Kinderpornografie um 86 Prozent im ersten Halbjahr 2025 zeigt, dass das Netz aus Täterschaft und Korruption ziemlich weit verzweigt ist. Es ist unsere Verantwortung, das Schweigen zu brechen. Heilung beginnt mit emotionaler Unterstützung und Gerechtigkeit.

Präventionsmaßnahmen zum dauerhaften Sicherheitsstandard erheben

Da große Menschenansammlungen Gefährdungssituationen häufig verschärfen, hat die Regierung von Jalisco gemeinsam mit UNICEF eine landesweite Schutzstrategie entwickelt. Dieses Protokoll legt klare Vorgehensweisen fest, die das Gesundheits- und Sicherheitswesen sowie die Staatsanwaltschaften einbeziehen. Es wurden verschiedene Risikostufen festgelegt, um Gewalt und Missbrauch vorzubeugen. Bestimmte Basics müssen befolgt werden. Verdachtsmomente müssen unverzüglich gemeldet werden, das hat die Generalstaatsanwaltschaft eindeutig klargemacht. Betroffene dürfen nicht gewaschen und Wunden gereinigt werden, um biologische Spuren zu sichern, Kleidung ist in Papiertüten aufzubewahren. Ob das ausreicht, wird sich zeigen. Falls ja, wäre es sinnvoll, die Protokolle als Ausgangspunkt für eine dauerhafte öffentliche Politik beizubehalten und nicht nur während der WM, um vor der Welt „gut dazustehen“.

Wie stehen die Chancen für unser Land? Wenn wir es schaffen, dass die Nachrichten rund um die WM 2026 ausschließlich sportliche Themen zum Inhalt haben, dann wird Mexikos Beteiligung an diesem Sportereignis zum Erfolg. Mexikos Kampfgeist ist gefragt: auf dem Spielfeld und im Kinderschutz.

Rote Karte für Kindesmissbrauch von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.