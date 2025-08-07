„Bolivien am Scheideweg“ – Autorin Quya Reyna über die Erwartungen junger Menschen

Die Schriftstellerin Quya Reyna aus El Alto (Foto: Quya Reyna)
Die Schriftstellerin Quya Reyna aus El Alto (Foto: Quya Reyna)

Quya Reyna ist 30 Jahre alt und Schriftstellerin aus El Alto, der Millionenstadt oberhalb des Regierungssitzes La Paz. Durch ihren Kurzgeschichtenband „Los Hijos de Goni“, „Die Kinder von Goni“, aus dem Jahr 2022 gilt sie als eine Stimme der jungen indigenen Generation in Bolivien. Als Journalistin setzt sie sich kritisch mit der politischen Situation in ihrem Land auseinander.

Förderbanner npla-Projekt 2023 - Globale Krisen verstehen - Nachhaltige Entwicklung stärken

CC BY-SA 4.0 „Bolivien am Scheideweg“ – Autorin Quya Reyna über die Erwartungen junger Menschen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.