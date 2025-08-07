Bolivien vor der Wahl: Zwischen Machtkampf, rechter Rückkehr und sozialer Krise

Bolivien Wahlen 2025 politische Krise
Evo Morales, Boliviens langjähriger Präsident, Expräsident und vielleicht-wieder-Präsident wurde nicht zur Wahl 2025 zugelassen. Foto: Samuel Auguste/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Am 17. August steht Bolivien vor einer wegweisenden Abstimmung: Die Wahlen zur Präsidentschaft und zum Parlament könnten eine politische Wende einleiten. Die seit zwei Jahrzehnten fast ununterbrochen regierende MAS, die Bewegung zum Sozialismus, steht vor der Abwahl – und in Bolivien könnte die neoliberale Rechte wieder die Macht übernehmen. Ein Interview zum Thema findet ihr hier.

