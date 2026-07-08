onda- Nachrichten

In jedem onda-info bringen wir eine Nachrichtenübersicht, von onda-Autor*innen und aus der poonal-Redaktion. Heute: Zum Erdbeben in Venezuela, den weiterhin umkämpften Präsidentschaftswahlen in Kolumbien und den ebenfalls umkämpften Präsidentschaftswahlen in Peru. Auch Brasilien wählt im Oktober einen neuen Präsidenten. Der rechte Expräsident Jair Bolsonaro verbüßt eine Haftstrafe und darf nicht wieder antreten, was nicht nur den Regenwald freuen wird. Außerdem mal eine gute Nachricht aus Kuba, denn dort wurden letzte Woche die ersten Energiespeicher in Betrieb genommen.

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