„Ich habe mir noch nie so sehr den Regen gewünscht“, beschreibt Fenja Schauwacker ihren Aufenthalt in Ecuador. Dabei ist eigentlich gerade Regenzeit. Doch Ecuador leidet unter einen schweren Dürre, unter Energieknappheit und Ausnahmezustand. Ausgerechnet jetzt verbringt Fenja ein Jahr in Ecuador als Freiwillige für das Austauschprogramm ICJA. Hier berichtet sie uns von ihren Eindrücken.

Dürre, Energieknappheit und Ausnahmezustand von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.