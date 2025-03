Diese Gruppen wurden von den USA als terroristisch eingestuft

(Washington, 20. Februar 2025, insight crime).- Der US-Außenminister Marco Rubio kündigte am 20. Februar an, dass die venezolanische Bande „Tren de Aragua“, die MS13 aus El Salvador, sowie aus Mexiko das Sinaloa-Kartell, das Kartell Jalisco Nueva Generación (CJNG), das Cartel de Golfo, das Nordost-Kartell, die Nueva Familia Michoacana und die Cárteles Unidos de México als „ausländische Terrororganisationen“ eingestuft wurden.

Diese Entscheidung basiert auf einer von Präsident Donald Trump am ersten Tag seiner Amtszeit unterzeichneten Exekutivanordnung, in der er seine Absicht erklärte, diese Maßnahme zu ergreifen. „Die Kartelle haben eine Kampagne der Gewalt und des Terrors in der gesamten westlichen Hemisphäre geführt, Schlüsselländer für unsere nationalen Interessen destabilisiert und die Vereinigten Staaten mit tödlichen Drogen, gewalttätigen Kriminellen und erbarmungslosen Gangs überschwemmt“, sagte Trump seinerzeit.

Die neuen Einstufungen werden wahrscheinlich zu weiteren Spannungen in der Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko führen, die bereits durch Trumps Drohungen, Zölle auf mexikanische Produkte zu verhängen, und seine Aussagen, dass die mexikanische Regierung von organisierten Verbrechergruppen kontrolliert werde, belastet sind.

Von InSight Crime befragte Expert*innen meinten jedoch, dass diese Maßnahme keine effektive Lösung gegen die transnationalen kriminellen Netzwerke darstellt und die gemeinsamen Bemühungen, gegen diese vorzugehen, sogar erschweren könnte. „Wenn man die kriminellen Netzwerke in Mexiko effektiv schwächen, bekämpfen und zerschlagen möchte, sollte der Ausgangspunkt sein, sie als das zu behandeln, was sie wirklich sind“, erklärte Stephanie Brewer, Direktorin für Mexiko im Washington Office on Latin America (WOLA). „Die kriminellen Gruppen in Mexiko sind sehr mächtig und verursachen extrem hohe Niveaus von Gewalt und Leid, aber sie verfolgen nicht die gleichen politischen Ziele wie eine Terrororganisation“, fügte sie hinzu.

Neue Einstufung könnte kontraproduktiv sein

Die US-Behörden haben bereits rechtliche Instrumente, um die kriminellen Anführer*innen zu bestrafen, wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen und Vermögenswerte zu konfiszieren. Obwohl die neue Einstufung strengere Strafen ermöglicht und elektronische Überwachung mit Anordnungen nach dem Gesetz zur Auslandsnachrichtendienstüberwachung (FISA) erlaubt, warnte Brewer, dass diese Änderung keine besonders neuen Werkzeuge zur Bekämpfung dieser Gruppen bietet und stattdessen kontraproduktive Auswirkungen haben könnte.

„Das Problem ist, dass dies zu juristischen Prozessen und Migrationsfolgen für mehrere Personen, Unternehmen und Organisationen auf beiden Seiten der Grenze führen könnte, die unbeabsichtigt in Anschuldigungen wegen materieller Unterstützung für Terrororganisationen verwickelt werden könnten“, sagte sie.

Darüber hinaus basiert diese Maßnahme auf der Vorstellung, dass diese Gruppen monolithische Strukturen sind, während sie in Wirklichkeit als hochkomplexe und dezentralisierte Netzwerke agieren, in denen keine klare Linie gezogen werden kann, wer Teil der Gruppe ist und wer nicht. Im Gegensatz zu Terrororganisationen, die eine Ideologie durchsetzen oder politische Ziele erreichen wollen, besteht das Hauptziel der kriminellen Organisationen darin, ihre Geschäfte zu schützen und zu fördern.

„Die Einstufung zeigt ein Missverständnis darüber, wie diese Organisationen funktionieren“, betonte auch Cecilia Farfán-Méndez, Expertin für organisiertes Verbrechen. „Diese Netzwerke sind in den Vereinigten Staaten präsent und Teil riesiger Lieferketten, die ihre Operationen ermöglichen“, sagte sie gegenüber InSight Crime. „Die Einstufung legt nahe, dass die Bedrohung nur von außen kommt, was weder der Realität entspricht noch der Art und Weise, wie diese kriminellen Aktivitäten stattfinden.“

Im Folgenden analysiert InSight Crime die acht Gruppen, die in die neue Einstufung der US-Regierung aufgenommen wurden.

Die Mara Salvatrucha (MS13)

Die MS13 wurde in den Vereinigten Staaten gegründet und expandierte später in Mittelamerika, wo sie zu einer der gewalttätigsten und gefürchtetsten Straßenbanden der Region wurde. Dennoch hat die beispiellose Offensive von Präsident Nayib Bukele in El Salvador der Organisation erheblich zugesetzt und ihre Präsenz im Land deutlich geschwächt.

In den letzten Jahren haben Staatsanwält*innen in den Vereinigten Staaten mehrere ihrer Anführer*innen wegen terrorismusbezogener Straftaten angeklagt. Einer von ihnen ist Élmer Canales Rivera, alias „Crook“, der in Mexiko gefasst wurde, nachdem ihn salvadorianische Beamte heimlich aus dem Gefängnis entlassen hatten.

Eine jahrelange Untersuchung von InSight Crime ergab, dass die MS13 eine komplexe kriminelle Organisation ist, die in Mittelamerika, Mexiko und den Vereinigten Staaten präsent ist. Obwohl sie extreme Gewalt angewendet hat, geschah dies selten aus politischen Gründen oder um eine spezifische Ideologie zu fördern.

Tren de Aragua

Wenige kriminelle Gruppen haben in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit erhalten wie der Tren de Aragua. Diese im venezolanischen Gefängnissystem entstandene Megabande hat die massive Migration von Menschen, die vor der Krise in ihrem Land fliehen, genutzt, um sich in Südamerika auszubreiten.

Trotz einiger alarmierender Schlagzeilen, die suggerieren, dass die Bande in die Vereinigten Staaten vordringt, gibt es keine Beweise dafür, dass sie eine bedeutende Präsenz aufgebaut hat oder dies plant. Ihr Wachstum konzentrierte sich auf Länder wie Kolumbien, Peru und Chile, wo sie unter anderem in Erpressung, Entführung, Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Migrant*innenschmuggel verwickelt ist.

Die Einstufung von Tren de Aragua als Terrororganisation kommt wenige Monate nachdem das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC) die Gruppe in seine Liste der transnationalen kriminellen Organisationen aufgenommen hatte, mit der Warnung, dass sie eine „wachsende Bedrohung“ darstellt.

Cartel de Sinaloa

Mehr als eine einheitliche Organisation ist das Sinaloa-Kartell ein Zusammenschluss von kriminellen Fraktionen, die hauptsächlich im nordmexikanischen Bundesstaat Sinaloa, aber auch in anderen Teilen Mexikos und entlang der Grenze zu den Vereinigten Staaten operieren. Ihre Haupteinnahmequelle ist der Drogenhandel, insbesondere mit Kokain, Methamphetamin und Fentanyl. Sie verdienen zudem Geld, indem sie Gebühren von Schleusern erheben und legale Wirtschaftszweige wie Fischerei und Landwirtschaft erpressen.

Obwohl diese Fraktionen häufig zusammenarbeiten, indem sie Ressourcen und Schutz teilen, sind ihre Allianzen nicht immer stabil und es kann zu internen Konflikten kommen. Ein kürzliches Beispiel ist die Spaltung zwischen den Chapitos − den Söhnen von Joaquín „El Chapo“ Guzmán − und der Mayiza, einer Gruppe, die mit Ismael „El Mayo“ Zambada verbunden ist.

Trotz der Operationen der mexikanischen Regierung und der Festnahme mehrerer ihrer Anführer*innen bleibt das Sinaloa-Kartell eine der ausgefeiltesten kriminellen Organisationen in Mexiko. Die verschiedenen Netzwerke haben eine Anpassungsfähigkeit bewiesen, die es ihnen ermöglicht hat, im Laufe der Jahre aktiv zu bleiben.

Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG

In den letzten Jahren hat sich das CJNG auf fast alle Bundesstaaten Mexikos ausgeweitet und dabei militärische Taktiken und extreme Gewalt eingesetzt, um sich in neuen Gebieten zu etablieren. Zu diesem Zweck unterwirft es kleinere Gruppen oder bildet Allianzen mit ihnen, die für die Konsolidierung ihrer Präsenz zuständig gemacht werden, insbesondere in Grenzstädten wie Tijuana und Ciudad Juárez.

US-Behörden identifizieren es zusammen mit dem Sinaloa-Kartell als einen der Hauptlieferanten von synthetischen Drogen wie Methamphetamin und Fentanyl in den Vereinigten Staaten. Doch seine kriminellen Aktivitäten gehen weit über den Drogenhandel hinaus. Verschiedene Fraktionen des CJNG sind ebenfalls in Erpressung, Massenentführungen und illegalem Bergbau verwickelt und betreiben zudem ausgeklügelte Geldwäschenetzwerke.

Derzeit ist ihr Hauptkonfliktgebiet die Grenze zwischen den mexikanischen Bundesstaaten Michoacán und Jalisco, wo sie zunehmend improvisierte Sprengsätze einsetzen, um gegen lokale Gruppen wie die Caballeros Templarios, Los Viagras, Überreste der Familia Michoacana, Cárteles Unidos und Selbstverteidigungsgruppen zu kämpfen, die ihrer Expansion Widerstand leisten.

Golf-Kartell

Das Golf-Kartell ist eine der ältesten kriminellen Organisationen Mexikos, hat sich jedoch im Laufe der Zeit in mehrere rivalisierende Fraktionen zersplittert, die hauptsächlich in Tamaulipas operieren. Zu den mächtigsten Gruppen gehören die Escorpiones, Ciclones, Rojos, Metros und Panteras.

Die Gruppe der Escorpiones erlangte im März 2023 traurige Berühmtheit, als sie vier US-Bürger in der Grenzstadt Matamoros entführte. Zwei von ihnen wurden ermordet, während des Angriffs starb auch eine Mexikanerin.

Nach diesem Vorfall forderten US-Abgeordnete nicht nur die Einstufung des Golf-Kartells und anderer Gruppen als ausländische Terrororganisationen, sondern schlugen auch vor, den Einsatz militärischer Gewalt gegen sie zu autorisieren. Einige Fraktionen der Gruppe waren in andere Massaker nahe der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten verwickelt.

Cartel del Noreste

Nach dem Sturz der Hauptführer der Zetas wurde das Noreste-Kartell zur mächtigsten Fraktion dieser Organisation. Über Jahre hinweg stand die Gruppe unter der Kontrolle der Familie Treviño Morales, die die Zetas gründete, und kontrolliert nach wie vor die Grenzstadt Nuevo Laredo.

Im März 2022 löste die Festnahme von Juan Gerardo Treviño Chávez, alias „El Huevo“, durch die mexikanische Marine eine Welle von Gewalt in der Stadt aus, die stundenlange Schusswechsel und sogar Angriffe auf das US-Konsulat beinhaltete. Doch anders als bei anderen Gruppen, die nach der Festnahme ihrer Anführer an Einfluss verloren, hat das Noreste-Kartell die Kontrolle in der Region aufrechterhalten und ist sogar in benachbarte Bundesstaaten wie Nuevo León expandiert.

Obwohl es kein großes Drogenhandelsnetzwerk ist, bezieht das Kartell einen Großteil seiner Einnahmen aus dem Erheben von Abgaben von Drogenschmuggler*innen und Migrant*innen, die die Grenze zwischen Nuevo Laredo und Laredo, Texas, überqueren. Zudem hat es von den Zetas das Erpressen von Geschäften übernommen, indem es sowohl illegale als auch legale Unternehmen in seinem Hoheitsgebiet erpresst.

Im Laufe der Jahre haben verschiedene Gruppen versucht, dessen Kontrolle in Nuevo Laredo herauszufordern, darunter Fraktionen des Golf-Kartells wie die Metros und Überbleibsel der Zetas wie die Zetas Vieja Escuela. Bis jetzt ist es jedoch keiner Gruppe gelungen, den Einfluss des Noreste-Kartells zu verdrängen.

Die Neue Michoacana-Familie

Die Michoacana-Familie ist heute nur noch ein Schatten ihrer früheren Größe. Seit ihrem Höhepunkt in den 2000er Jahren hat sich die Gruppe in mehrere Fraktionen aufgespalten, die weiterhin in Michoacán, Guerrero und im Estado de México präsent sind.

Gelegentlich haben sich einige ihrer Abspaltungen mit den Caballeros Templarios, den Viagras und anderen unabhängigen Gruppen unter dem Namen Cárteles Unidos zusammengeschlossen, um der Expansion des CJNG entgegenzuwirken.

Trotz ihrer Fragmentierung bleibt die Michoacana-Familie ein relevanter Akteur im kriminellen Umfeld im Süden und Zentrum Mexikos. Die US-Behörden haben ihre Mitglieder weiterhin beschuldigt, Fentanyl, Kokain und Methamphetamin in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln.

Cárteles Unidos

Die Cárteles Unidos sind eine Koalition unabhängiger und semi-unabhängiger krimineller Netzwerke sowie von Selbstverteidigungsgruppen, die hauptsächlich in den Bundesstaaten Michoacán und Jalisco operieren. Diese Gruppen schlossen sich zusammen, um der Expansion des CJNG in der Region Widerstand zu leisten. In einigen Fällen, besonders in der umkämpften Region Tierra Caliente, beobachtete InSight Crime, dass sie offen mit den lokalen Polizeikräften zusammenarbeiteten, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Trotz dieser Komplexität hat die US-Regierung ihre Aufmerksamkeit auf das sogenannte Tepalcatepec-Kartell gelenkt, eine der Gruppen, die Teil dieser Koalition sind und die angeblich von Juan José Farías Álvarez, alias „El Abuelo“, geführt wird. Farías erlangte innerhalb der Selbstverteidigungsbewegung Berühmtheit, wurde jedoch von den mexikanischen Behörden beschuldigt, synthetische Drogen zu schmuggeln.

Die Cárteles Unidos zeichnen sich durch einen sehr schwachen Zusammenhang zwischen ihren Mitgliedern aus, was zu ständigen Veränderungen in den Allianzen führt. Die mexikanischen Behörden haben sie ebenfalls als vorrangiges Ziel benannt, zum Teil aufgrund ihrer Beteiligung an Erpressungen im landwirtschaftlichen Sektor in Michoacán, insbesondere gegen Limetten- und Avocado-Produzent*innen.

Übersetzung: Deborah Schmiedel

Diese Gruppen wurden von den USA als terroristisch eingestuft von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.