Seit zwei Jahren veröffentlicht das bolivianische Frauenkollektiv Ciberwarmis seinen eigenen Video-Podcast: „Tenemos que hablar. – Wir müssen reden.“ Die Macherinnen wollen in diesem über Themen reden, die ihnen als Feministinnen am Herzen liegen, aber auch über Gewalt gegen Frauen im digitalen Raum berichten. Onda hat für Euch hineingehört.
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