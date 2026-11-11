onda Nachrichten 655

In jedem onda-info bringen wir eine Nachrichtenübersicht von onda-Autor*innen und aus der poonal-Redaktion. Diesmal:
Paraguay – Bankenskandal offenbart Verflechtungen mit der internationalen Rechten
Argentinien – Vier Sexarbeiterinnen ermordet. Sexarbeiterinnen-Gewerkschaft ruft zu Protestaktionen
Guatemala – ehemaliger Antikorruptions-Staatsanwalt Foppa erschossen
Mexiko – Marine beschlagnahmt mehr als eine Tonne Kokain
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