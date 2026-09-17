onda- Nachrichten

In jedem onda-info bringen wir eine Nachrichtenübersicht, von onda-Autor*innen und aus der poonal-Redaktion. Heute: In Peru will Präsident Keiko Fujimori will die Gesetze über Naturschutzflächen und indigene Gebiete ändern. + In Panama  Alphabetisierungskampagne erfolgreich. + Ecuador: Die mit dem Wetterphänomen „El Niño“ einhergehenden Dürren und Überschwemmungen werden sich künftig erheblich auf die Landwirtschaft auswirken.

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