onda Nachrichten 353

In jedem onda-info bringen wir eine Nachrichtenübersicht von onda-Autor*innen und aus der poonal-Redaktion. Heute:
Argentinien verweigert Radio Lora (Zürich) Journalistin Einreise
Ecuador: Viele Festnahmen während des Ausnahmezustands
Andenregion: Ernteausfälle durch El Niño befürchtet
Kolumbien: Waldbrände bedrohen Naturschutzgebiete und Wasserversorgung
Wahlen in Brasilien: Sorge vor massivem Rechtsruck
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