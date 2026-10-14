onda Nachrichten 353

In jedem onda-info bringen wir eine Nachrichtenübersicht von onda-Autor*innen und aus der poonal-Redaktion. Heute:

Argentinien verweigert Radio Lora (Zürich) Journalistin Einreise

Ecuador: Viele Festnahmen während des Ausnahmezustands

Andenregion: Ernteausfälle durch El Niño befürchtet

Kolumbien: Waldbrände bedrohen Naturschutzgebiete und Wasserversorgung

Wahlen in Brasilien: Sorge vor massivem Rechtsruck

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