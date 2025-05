Hallo und willkommen zum onda-info 617.

Am 25. jeden Monats wird in Mexiko der ‚,Día Naranja‘‘ begangen, ein Tag an dem Sichtbarkeit für Gewalt gegen Frauen und Kinder geschaffen werden soll. Caroline Siebert arbeitet als Freiwillige in einen Kindergarten in Puebla. Sie berichtet darüber, wie der ‚,Día Naranja‘‘ dort begangen wird und von ihren Eindrücken auf der Demo zum internationalen feministischen Kampftag am 8. März.

Vor einem Jahr haben Miriam und ich Euch Andrew Johnson vorgestellt. Johnson hatte ein kleines Restaurant im Zentrum Oaxacas angemietet, um durchreisende Migrant*innen zu unterstützen. Sein großer Wunsch war jedoch, einen Ort zu finden wo er ihnen nachts Schutz bieten kann. Diesen gibt es jetzt und wir haben ihn für Euch besucht. In Kürze findet ihr auf unserer Webseite auch einen Video-Beitrag über das Casa Collin.

Atuel ist eine interaktive Dokumentation der Tech-Kooperative Matajuegos, bei der Spieler*innen Teil der Natur werden und eine argentinische Flusslandschaft erkunden. Das kostenlose Spiel stellt Euch Nils Brock in seinem Reinhörer der etwas anderen Art vor.

„Wir sind Papst“, so titelte 2005 die Bildzeitung, als Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt wurde. Mit Robert Francis Prevost ist zwar ein US-Amerikaner zu Papst Leo XIV. gekürt worden, doch auch Peru ist dem Papstfieber, der Papamanía, verfallen. Für die Peruaner*innen ist Leo XIV. nämlich ein Peruaner. Warum das so ist und wie die Papamanía ganz Peru in Atem hält, berichtet Steffen Heinzelmann.

Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

onda-info 617 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.