Hallo und willkommen zum onda-info 608. Heute bekommt Ihr wieder drei längere Beiträge auf’s Ohr. Nils Brock nimmt uns mit nach Brasilien, genauer genommen in den Amazonas. Dort haben viele Menschen, wie mindestens ein Drittel der Weltbevölkerung, keinen oder nur eingeschränkten Zugang zum Internet. Die zum Teil abgelegenen Dörfer per Kabel anzuschließen, könnte laut der staatlichen Regulierungsbehörde des Landes noch Jahrzehnte dauern. Doch dank Elon Musks Starlink-System kann das auch viel schneller gehen und gleichzeitig zu nicht vorhersehbaren Problemen führen. Eine Lösung versprechen Projekte wie Conexão Povos da Floresta. Bis Ende des Jahres möchte die Initiative tausende Amazonas-Gemeinden ans Internet anschließen und dabei für eine nachhaltige, digitale Inklusion sorgen. Ein ambitionierter Plan findet Nils, der ihn sich genauer angeschaut hat.

Auch im benachbarten Ecuador haben indigene Initiativen auf das Internet gesetzt, als sie 2023 mit der Kampagne #SiAlYasuní für den Erhalt des Yasuní-Regenwaldes gekämpft haben. Mit dabei war MulluTV, ein Kollektiv von Filmschaffenden, Künstler*innen und Journalist*innen mit indigenen Wurzeln. Für unseren aktuellen Reinhörer unterhielten wir uns mit Miguel Imbaquingo darüber, welche Rolle das alternative Medienkollektiv bei der Verteidigung indigener und afro-ecuadorianischer Territorien spielt.

Was ist Entwicklung? In welche Richtung kann sie gehen? Was wollen wir entwickeln und wie wollen wir uns selbst entwickeln? Über diese Fragen tauschten wir uns mit den Teilnehmer*innen eines Workshops während des Vorbereitungsseminars für den ICJA Freiwilligendienst im November letzten Jahres aus. Mehr dazu in unserem letzten Beitrag.

