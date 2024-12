Was ist Entwicklung? In welche Richtung kann Entwicklung gehen? Was wollen wir entwickeln? Und wo wollen wir uns selbst entwickeln? Über diese Fragen tauschten wir uns im Rahmen unseres Workhops während des Vorbereitungsseminars für den ICJA Freiwilligendienst in Gangloffsömern im November aus.

# 19 Ausgetauscht: Was ist Entwicklung? von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.