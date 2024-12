Hallo und Willkommen zum onda-info 605,

diesmal aus dem Berliner Studio. Wir haben zwei Beiträge für Euch: Mirjana Jandik von der ILA hat für uns mal recherchiert was das mit den Fachkräften aus Lateinamerika auf sich hat. Und warum werden überhaupt Menschen nach Deutschland angeworben, während andere abgeschoben werden? Für den zweiten Beitrag war Frederic Schnatterer vom FDCL in Argentinien unterwegs. Im Süden des Landes boomt die Förderung von Erdgas mittels Fracking. In Zukunft will Argentinien das Gas in verflüssigter Form auch exportieren, beispielsweise nach Deutschland. Diese umstrittene Methode bringt jedoch Zerstörungen mit sich.

Wir starten mit Nachrichten zum umstrittenen Freihandelsabkommen EU- Mercosur und zu den Präsidentschaftswahlen in Uruguay. Außerdem habe ich gerade mal mit Britt von der ILA in Bonn telefoniert, um zu erfahren, was die ILA an Themen im Dezember bringt. Hört selbst und viel Spaß, wünscht Antje für die ondistas!

onda-info 605 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.