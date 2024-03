Hallo und willkommen zum onda-info 586.



Diesmal habe wir zwei längere Beiträge und zwei Meldungen über die Auswirkungen der Klimakrise in Mexiko für Euch.

Fabian Werfel stellt Euch Radio Miquiztli vor. Das selbstorganisierte Radio der Gemeinde San Andrés Mixquic im Süden von Mexiko-Stadt wird von Bäuerinnen und Bauern betrieben. Es spricht Themen wie agro-ökologische Produktion, Geschlechtergerechtigkeit sowie Jugend auf dem Land an.

Danach gibt es noch eine Nachlese zum Internationalen Frauenkampftag. Julie, Charly und Fenja absolvieren gerade ihren Freiwilligendienst in Otavalo/Ecuador. Anlässlich des achten März haben sie auf der Straße Interviews geführt. Zu Machismo, Feminismus und Gewalt an Frauen hört Ihr Stimmen aus Ecuador.

An dieser Stelle eine Warnung. Eine der interviewten Personen berichtet von einem Femizid in ihrer Familie. Falls das Thema für Euch emotional belastend ist, hört Euch den Beitrag bitte zusammen mit einer Person an, mit der Ihr hinterher über das Gehörte reden könnt.

Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

onda-info 586 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.