Hallo und willkommen zum onda-info 578, welches dieses Mal aus Oaxaca im Süden Mexikos kommt.

Am 25. November war der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Wir haben für Euch Eindrücke vom feministischen Protestmarsch in Oaxaca eingefangen.

Steffi Wassermann nimmt Euch mit an die Karibikküste Honduras‘. An der Bucht von Trujillo haben afro-indigenen Garífuna ein Stück angestammtes Territorium, das unter dubiosen Umständen in den Besitz eines Kanadiers gelangte, wieder in Besitz genommen. Steffi unterhielt sich mit drei Aktivist*innen darüber, wie sie ihr Land verteidigen.

Von Lea Hübner erfahrt Ihr, wie Comics und Graphic Novels in Südamerika dazu beitragen ein Bewußtsein für Geschichte zu entwickeln. Lea stellt sechs Comics über die Zeit der Militärdiktaturen vor und zeigt, dass diese wichtig für die Bildungs- und Erinnerungsarbeit sind.

Doch zuvor hört Ihr noch zwei Meldungen von Jules und Markus.

Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.