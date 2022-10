onda-info 548

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Kuba hat ein neues Familiengesetz. In einem Referendum stimmten die Kubaner*innen und Kubaner unter anderem für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wir sprechen darüber mit der Feministin und Aktivistin Sam O lazábal. Weitere Infos gibt es bei poonal:

In Brasilien gab es Präsidentschafts-, Kongress und Regionalwahlen, in vier Wochen gibt es um die Präsidentschaft eine Stichwahl zwischen Jair Bolsonaro und Lula da Silva. Auch dazu haben wir ein Interview und zwar mit Andreas Behn, dem Leiter des dortigen Regionalbüros der Rosa-Luxemburg Stiftung.

In einem Beitrag schauen wir nach Guatemla, wo Rechtsstaat und Demokratie zunehmend durch einen Pakt der Korrupten ausgehölt werden. Mit Wolf-Dieter Vogel sprechen wir zum Schluss noch über die Lithium Mine des schweizerisch-russischen Solway Konzerns am guatemaltekischen Izabal-See. Wir beginnen mit einem audiovisuellen Bildungsprogramm, dass über den Lithium-Abbau in Chile informiert.

