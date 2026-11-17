(Santo Domingo de Heredia, 16. Nov. 2026, npla).- Der Journalist Camilo Rodríguez war am Montagnachmittag mit seinem Auto auf einer Hauptverkehrsstraße nahe der Hauptstadt unterwegs, als ein Motorrad zu ihm aufschloss. Die Angreifer feuerten mehrere Schüsse auf den 51-Jährigen ab, nach Angaben des stellvertretenden Direktors der Ermittlungsbehörde, Vladimir Muñoz wurden 10 Patronenhülsen gefunden. Rodríguez starb noch am Tatort. Eine Täterbeschreibung gibt es bisher nicht. Zeug*innen des Angriffs sagten aus, die Verdächtigen seien auf einem weißen Motorrad unterwegs gewesen, hätten schwarze Kleidung getragen und seien in Richtung San José geflohen.

Morddrohungen aufgrund von unbequemen Berichterstattungen

Camilo Rodríguez war landesweit bekannt geworden, weil er über Korruption und Verbindungen von Polizeibeamten zum Drogenhandel berichtet und mutmaßliche Großdealer namentlich benannt hatte. Er hatte mehrfach Morddrohungen angezeigt, eine Aufnahme in das Schutzprogramm der Stelle für Opfer- und Zeugenschutz der Staatsanwaltschaft jedoch abgelehnt. Das Zeugenschutzprogramm erfordert die Einhaltung streng festgelegter Regeln und drastische Veränderungen im Lebensstil. Nach Aussage von Generalstaatsanwalt Carlo Díaz prüft die Staatsanwaltschaft derzeit, ob der tödliche Angriff mit den Morddrohungen zusammenhängt.

Lange galt Costa Rica als stabile und friedliche Demokratie im ansonsten unruhigen und von Gewalt geprägten Mittelamerika. In den letzten Jahren haben Gewalt und organisierter Drogenhandel jedoch stark zugenommen. Die rechtsgerichtete Präsidentin Laura Fernandez zeigte sich erschüttert über den Mord an Rodriguez, den sie in einer Videobotschaft als „Schande für die Demokratie“ bezeichnete.

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