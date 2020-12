Hola, my friend! ca va? und Du? – Berliner Kinder sprechen viele Sprachen

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In Berlin wachsen etwa ein Drittel der Kinder mit zwei oder mehr Sprachen auf. Berlin spricht viele Sprachen. Deutsch führt die Liste an, gefolgt von Türkisch, Arabisch, Russisch und Englisch. Aber auch Spanisch, oft mit lateinamerikanischer Prägung, ist im Alltag und in den verschiedensten Lebensbereichen zu hören. Wir machen uns in diesem Beitrag auf die Suche nach jungen und älteren Menschen, die ihren Alltag in zwei Sprachen gestalten: beim Arbeiten, in der Schule, in ihrer Freizeit oder auf dem Spielplatz.

