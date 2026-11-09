Ausgetauscht 24: Wie wir berichten

Herzlich Willkommen zu unserem ICJA-NPLA Radioworkshop „Vom Freiwilligendienst berichten“ auf dem Gut Ritterburg mit Carlos und Tininiska während der Vorbereitung auf die Ausreise zum ICJA Freiwillendienst nach Südamerika. Es geht nach Ecuador, Peru, Bolivien und Mexiko. Ihr lernt heute von uns, wie ihr von Euren Freiwilligendiensten Berichten könnt, wie ihr an Themen rangehen könnt und natürlich wie ihr ein Interview führt. Unsere Themen heute: Autoritäre Regierungen und Demokratien.

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