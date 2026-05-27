Zwischen Welten: Ein deutscher Pass allein schafft keine Zugehörigkeit

Foto: Stephan Moore

„Peruanisch-deutsch oder deutsch-peruanisch?“
Ein deutscher Pass gilt oft als Symbol für Sicherheit und Zugehörigkeit. Wer die Staatsangehörigkeit besitzt, so die verbreitete Vorstellung, habe automatisch Zugang zu gesellschaftlicher Anerkennung und gleichen Chancen. Doch die Erfahrungen von Miriam und Gerardo, zwei Menschen mit peruanisch-deutscher Doppelstaatsbürgerschaft, zeigen eine kompliziertere Realität.

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