Die gesundheitliche Gefährdung verursacht durch Covid-19, hat viele Regierungen dazu veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, die die Verbreitung des Virus verhindern sollen. Zu diesen Maßnahmen gehören Abstandsregeln, die Quarantäne, das Verbot von Massenansammlungen. In manchen EU-Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland durfte man sich nur mit einer weiteren Person an der frischen Luft treffen. In Lateinamerika wurden noch härtere Maßnahmen ergriffen. Hier durften Personen, ohne triftigen Grund, für mehrere Monate, ihre Häuser nicht verlassen.

Wir könnten diese Liste noch weiterführen. Doch eigentlich wollen wir aufzuzeigen, dass obwohl Maßnahmen, wie Abstand halten notwendig waren, sie auch Zivilrechte verletzt haben – wie zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Die Einschränkungen dieser zivilen Räume, verletzen auch das Recht auf demokratische Partizipation, das wichtig und notwendig ist.

Weniger Frauen im öffentlichen Raum während der Pandemie? von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.