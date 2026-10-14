Kinderschwangerschaften bekämpfen, Mädchen und junge Frauen schützen

(Mexiko-Stadt, 9. Oktober 2026, cimacnoticias/poonal).- Im vergangenen Jahr brachten 7.887 Mädchen unter 15 Jahren Kinder zur Welt, das entspricht durchschnittlich 22 pro Tag; in der Altersklasse der 15- bis 17-Jährigen war die Zahl zehnmal so hoch. Die Nationale Behörde für den umfassenden Schutz von Mädchen, Jungen und Jugendlichen (Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes – SIPINNA) hat die Situation als Notfall eingestuft. Mit der landesweiten Kampagne „Mädchen ja, Mütter nein. Für eine erfüllte Zukunft und ein Leben frei von Gewalt“ will sie sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Kinderschwangerschaften bekämpfen. Das Programm wurde in Iztapalapa im Osten der mexikanischen Hauptstadt vorgestellt.

Schwangerschaft im Kindesalter – eine Form der erzwungenen Fortpflanzung

SIPINNA-Leiterin Lorena Villavicencio Ayala erklärte, Schwangerschaften bei Mädchen unter 15 Jahren dürften nicht länger als etwas hingenommen werden, das eben vorkomme: „Wir dürfen nicht einfach so tun, als wäre das normal“, betonte sie. Wenn ein Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren schwanger werde, habe das nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Gewalt oder Ungleichheit bzw. dem Versagen von Erwachsenen und Institutionen. Schwangerschaften bei Mädchen unter 15 Jahren müssen als erzwungene Fortpflanzung betrachtet werden, die mehrheitlich auf Gewalt und Ungleichheit beruht, so der Ansatz von SIPINNA. Zwischen 2018 und 2025 ging die Zahl der Kinderschwangerschaften sogar um 24,9 Prozent zurück, trotzdem spricht die Behörde weiterhin von einem Notstand, der wirkungsvolle Maßnahmen Prävention, Früherkennung und Betreuung erforderlich mache. SIPINNA fand außerdem heraus, dass Kinderschwangerschaften nicht ausschließlich in ländlichen Gemeinden vorkommen. Die gesammelten Daten zeigen, dass im Jahr 2024 sogar über die Hälfte der 10- bis 14-Jährigen, die ein Kind auf die Welt brachten, in urbanen Gebieten lebten.

Schule als potenzieller Schutzraum

Liliana Chopitea, Leiterin der Abteilung für Wirtschafts- und Sozialpolitik bei UNICEF Brasilien, verwies auf die Auswirkungen von Kinderschwangerschaften auf die Bildungs- und Berufschancen und die wirtschaftliche Selbstständigkeit von Mädchen und Jugendlichen. Hier gehe es nicht nur um gesundheitliche Aspekte, sondern auch um Entwicklung und soziale Gerechtigkeit. Bei der Vorstellung der Strategie zur Bekämpfung von Kinderschwangerschaften wies SIPINNA- Leiterin Villavicencio auf die Folgen hin, die Mutterschaft im Kindesalter für das gesamte weitere Leben hat: Bildungswege werden unterbrochen und berufliche Chancen eingeschränkt, wirtschaftliche Abhängigkeit und Ungleichheit manifestieren sich weiter. 80 Prozent der betroffenen Mädchen hatte bereits die Schule verlassen, deshalb könne es sogar sein, dass der institutionelle Rahmen der Schule ein möglicher Schutzraum sei. Dazu Villavicencio: „Wir wollen erreichen, dass Mädchen zur Schule gehen und frei über ihr Leben entscheiden können.“

Eine Strategie, die auf die Kommunen abzielt

Mit der Kampagne „Mädchen ja, Mütter nein“ sollen durch die Koordinierung von Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden Präventions- und Betreuungsmaßnahmen in die Kommunen des Landes getragen werden, um Fälle sexualisierter Gewalt besser und früher zu erkennen, umfassende Betreuung anzubieten und mögliche Straftaten gegen Mädchen aufzudecken, die hinter der Schwangerschaft stehen. Dabei soll der Mechanismus „Ruta NAME“ helfen, der die Betreuung von schwangeren oder bereits zu Müttern gewordenen Mädchen und Jugendlichen unter 15 Jahren zwischen Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Staatsanwaltschaften und der Familienhilfe koordiniert.

Der interinstitutionelle Koordinierungsmechanismus SIPINNA basiert auf der Grundidee, dass es um mehr geht als darum, neue Kinderschwangerschaften zu verhindern. Genauso relevant ist die Identifizierung von Gewalttaten und möglichen Tätern, eine Betreuung der Betroffenen ohne Reviktimisierung sowie die umfassende Wiederherstellung ihrer Rechte.

Kinderschwangerschaften bekämpfen, Mädchen und junge Frauen schützen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.