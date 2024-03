Streitfrage Leihmutterschaft: Carey kämpft dafür, nicht „Mutter“ zu sein

In Deutschland diskutiert eine Kommission, ob „altruistische“ Leihmutterschaft erlaubt werden soll. In Mexiko boomt derweil das Geschäft. Es findet weitgehend in der rechtlichen Grauzone statt – und das ist für Kliniken und Agenturen besonders attraktiv. Während Parlamente, Feministinnen und katholische Kirche darüber streiten, ob man Leihmutterschaft verbieten oder regulieren soll, hat die Rechtsunsicherheit für die mexikanische Leihmutter Carey Nañez ungeahnte Folgen.

