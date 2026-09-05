Am 11. September, um 19 Uhr zeigt das b-ware! Ladenkino zwei chilenische Filme zum Thema Erinnerung. Für Chile bedeutet das vor allem: Erinnerung an den Putsch vom 11. September 1973, als der demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende von General Pinochet gestürzt wurde.
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YO NO CANTO POR CANTAR: 11. SEPTEMBER 2026: Stimmen aus Chile. Film und Erinnerung von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
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