Rechts-autoritäre Regierungen sind in Lateinamerika zurück an der Macht. Von El Salvador unter Nayib Bukele, bis Argentinien unter Javier Milei haben sie in den letzten Jahren die Wahlen gewonnen und sind in der Region inzwischen in der deutlichen Mehrheit. Die Gründe dafür sind vielfältig und hängen sowohl mit innenpolitischen Entwicklungen zusammen, als auch mit der Verschiebung von geopolitischen Machtkonstellationen.

Am Beispiel von El Salvador, Ecuador und Argentinien diskutieren wir darüber, welche Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede wir bei diesen Vertreter*innen der Neuen Rechten sehen können und sprechen über die globalen Zusammenhänge, die zu diesem autoritären Backlash (nicht nur) in Lateinamerika geführt haben. Auch schauen wir uns an, welche Gegenbewegungen in den Ländern bisher entstanden sind.

Veranstaltung anlässlich der Veröffentlichung des Fachdossiers „Der autoritäre Staatsumbau in Lateinamerika“ (bestellbar unter: info@fdcl.org) des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika (FDCL) und der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit drei der Autor*innen:

Datum: 25 November 2026, 19.00-20:30

Ort: Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Str. der Pariser Kommunie 8a 10243

Es diskutieren:

– Frederic Schnatterer pendelt als freier Journalist und Autor zwischen Berlin, Madrid und Buenos Aires. Dieses Jahr veröffentlichte er sein Buch „Freiheit für wen? – Mileis Argentinien als Versuchslabor der Ultrarechten“.

– Antonia Rodríguez Sánchez ist halb Salvadorianerin und hat mehrere Jahre in Peru und Mexiko gelebt. Heute arbeitet sie als Zentralamerika-Referentin beim Ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit e. V. in München.

–Frank Braßel ist Historiker und Journalist und hat für diverse internationale Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen gearbeitet, darunter für sechs Jahre in Ecuador.

–Moderation: Ute Löhning ist freie Journalistin mit Schwerpunkt Menschenrechte, Lateinamerika, rechte Netzwerke und war in den letzten Jahren mehrmals auf Recherchereise in Chile und Argentinien. Sie ist aktiv bei Research Against Global Authoritarianism (ReGA).

Die Veranstaltung wird verdolmetscht: deutsch/spanisch – spanisch/deutsch.

Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es Snacks und Getränke

Eine gemeinsame Veranstaltung des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika (FDCL) und der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Testlabore für Autoritarismus | Vorstellung Fachdossier | 25.11. | 19 Uhr von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.