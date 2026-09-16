Taller básico de radio – 28./29.11.2026 @NPLA

Wie mache ich einen Radiobeitrag? Und wie einen Podcast?

Im Workshop erstellen wir kleine, sendefertige Audiobeiträge für den entwicklungspolitischen Kontext. Dafür machen wir gemeinsam Aufnahmen, führen Interviews, schreiben und sprechen eigene Texte und schneiden und montieren unser Material. So bist du danach fit für eigene Produktionen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig!

Der Workshop findet auf Deutsch statt. Wir sprechen aber auch Spanisch (und Englisch) und können je nach Bedarf wechseln. Um teilzunehmen, solltest du Deutsch verstehen. Natürlich kannst du auch auf Spanisch sprechen, schreiben und deine Aufnahmen machen.

El Nachrichtenpool Lateinamerika invita al taller de producción de audios para radio o podcast para el fin de semana 28 y 29 de noviembre de 2026 (de 10 a 17 horas). No hay requisitos previos. El taller se realizará en alemán. Ambas presentadoras también hablan y entienden el castellano. Para participar es necesario entender algo de alemán, pero podemos cambiar facilmente entre alemán y español, cada participante puede trabajar y producir en su idioma preferido.

Im Workshop lernst du // En el taller les enseñamos capacidades básicas respecto de:

• Schreiben fürs Radio // escribir para la radio

• Aufbau eines Manuskripts // qué es un guión

• Interviewführung und Aufnahmetechnik // hacer entrevistas y técnica de grabación

• Digitaler Audioschnitt // edición digital de audio

Wann: Samstag 28.11. + Sonntag 29.11.2026 jeweils 10-17 h

Wo: Nachrichtenpool Lateinamerika e.V. | Mehringhof, Gneisenaustr. 2a | 10961 Berlin

Unkostenbeitrag: 40 €. Ermäßigung auf Anfrage möglich // Es posible solicitar una rebaja

Anmeldungen // Inscripción vía: workshop@npla.de

Die Anzahl der Teilnehmenden ist beschränkt. Schick mit deiner Anmeldung bitte eine kurze Vorstellung von dir. // La capacidad de participantes está limitada.

Wir freuen uns auf Dich!

Radio-Workshop für Einsteiger*innen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.