Peter Thiel en expedición de saqueo por el patio trasero de EE.UU.

(Buenos Aires, Santiago, Berlin, 18 de mayo de 2026, ReGA),- Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir y uno de los hombres más ricos del mundo, se encuentra en Argentina desde el 12 de abril junto con su marido, Matt Danzeisen, sus hijos comunes y un equipo de asesores y personal de seguridad, presuntamente para una estancia de dos meses. Según explicó Thiel, se trata de un viaje de descanso en familia, pero también recibe a empresarios y está buscando terrenos e inmuebles. Según diversos medios de comunicación , ya habría comprado una Mansión en Buenos Aires por 12 millones de dólares. Sin embargo, la estancia de Thiel en Sudamérica está repleta de citas políticas de alto nivel que se van filtrando de a poco al público.

„Una charla maravillosa entre anarcocapitalistas“

En una reunión con el presidente libertario de derecha, Javier Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno con Peter Thiel en la Casa Rosada, la casa de gobierno , el 23 de abril, mantuvieron una charla „maravillosa“ entre „anarcocapitalistas“, según declaró Milei posteriormente . Según el presidente argentino, habrían intercambiado opiniones sobre cuestiones económicas y la batalla cultural, y Thiel tendría intereses en el sector agronegocios. Además, según diferentes medios de comunicación , Thiel se reunió con el asesor de Milei, Santiago Caputo, y con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y asistió al partido de fútbol de alto nivel entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Monumental.

Todo esto no es precisamente nuevo. Ya en 2024, Milei recibió a Thiel en el Palacio de Gobierno. Como productor de software de vigilancia, que ya utilizan diversos servicios de inteligencia e instituciones estatales como el ICE en Estados Unidos y, en parte, también en Europa, Thiel es uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio estimado de 27 000 millones de dólares. Aún no parece estar claro si Argentina utilizará su software de vigilancia. Sin embargo, Palantir ya está negociando con las autoridades de Ecuador sobre el uso de su software de análisis de datos para el control fronterizo, según informa el medio digital latinoamericano Connectas .

„El milagro chileno“

Durante una visita a Chile a finales de abril, Thiel se reunió con el economista y „Distinguished Senior Fellow“ del instituto ultraliberal CATO, José Piñera, y habló con él sobre el „milagro chileno“. Con ello se refiere al sistema económico y social neoliberal de Chile, relativamente estable según las cifras macroeconómicas, pero caracterizado por una flagrante desigualdad social. La privatización de los sistemas de servicios públicos básicos, como la educación, la salud y las pensiones, ya se llevó a cabo en gran medida durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y, posteriormente, se profundizó en algunos casos. José Piñera fue ministro de Trabajo y Minería bajo el régimen de Pinochet y uno de los pioneros de la transformación neoliberal según el modelo de economistas como Milton Friedman, conocidos como los „Chicago Boys“. Desempeñó un papel decisivo en el recorte de los derechos laborales y en la privatización de la minería. Pero, sobre todo, se le considera el arquitecto del sistema de pensiones de Chile, totalmente privatizado y basado en fondos de pensiones . Los fondos de pensiones privados se han convertido en un lucrativo modelo de negocio para sus gestores, pero gran parte de las personas jubiladas en Chile viven su vejez en la pobreza. Hasta hoy, Piñera sigue promocionando el modelo de fondos de pensiones privados en conferencias o ante gobiernos de Estados Unidos, Rusia, China y Europa, tal y como él mismo cuenta en la página web de su revista Economía y Sociedad .

Piñera podría ser un modelo a seguir y un socio comercial potencial para Thiel. Este ya había registrado su empresa Palantir en Chile hace años. Sin embargo, debido a la legislación vigente en materia de seguridad, no se puede determinar si existen relaciones comerciales con las Fuerzas Armadas, informa Leopoldo Lavín para Clarín .

Según describe Juan Diego Montalva, del medio chileno The Clinic, pocos días después, Peter Thiel se reunió en la capital, Santiago, con el ex candidato presidencial de extrema derecha del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien mantiene buenos contactos con el Gobierno argentino y pretende presionar al Gobierno de Kast desde la derecha. Según estas informaciones, habrían intercambiado opiniones sobre la situación en Estados Unidos y en Chile y habrían hablado de „ la posibilidad de explorar negocios “ en Chile.

Su hermano Axel Kaiser, quien supuestamente habría facilitado la reunión entre Thiel y Johannes Kaiser, es presidente de la Fundación para el Progreso (FPP), de tendencia libertaria de derecha, en Chile, y al mismo tiempo subdirector ejecutivo y miembro del consejo internacional de la Fundación Faro argentina, del partido La Libertad Avanza de Javier Milei.

Ideología y condiciones de inversión

La actual estancia prolongada de Thiel en Sudamérica podría servirle para establecer allí una base. En cualquier caso, encuentra buenas condiciones para ello: hay una cercanía ideológica con los gobiernos de derecha libertaria o neoliberales de Argentina y Chile. El propio Thiel se opone a cualquier regulación estatal, es un ferviente creyente en el progreso y la tecnología, pero al mismo tiempo nacionalista y cristiano conservador . Procedente de una familia evangélica, mantiene vínculos muy estrechos con figuras católicas. A mediados de marzo, él, que ve el mundo en un escenario apocalíptico de fin de los tiempos, estuvo en Roma, donde dio seminarios privados sobre el Anticristo . Según informaciones del Standard, la Universidad Pontificia desmintió las afirmaciones de que los eventos se celebraran en sus instalaciones. En la religión cristiana, la figura del Anticristo representa a personas, organizaciones o Estados que promueven la decadencia de la civilización occidental. Según cita el diario Der Standard, Thiel describió al anticristo de la actualidad en unos seminarios celebrados en San Francisco en 2025 como aquellos actores e instituciones „que fingen traer paz y estabilidad“. Según él, el „mal“ se materializa, por ejemplo, en la regulación tecnológica, la gobernanza global, la lucha contra el cambio climático o incluso en la persona de la activista climática Greta Thunberg. En 2016, Thiel apoyó a Trump en su primera candidatura presidencial; en 2024, financió a J.D. Vance y su campaña electoral.

Más allá de la cercanía ideológica, también se trata del acceso a los recursos. Y es que los centros de datos de la inteligencia artificial necesitan mucha energía, pero también cobre, litio y otros productos mineros. Estos recursos abundan en Sudamérica, y la lucha por ellos está encaminada. En abril, representantes de la empresa de IA Anthropic también viajaron a Buenos Aires y São Paulo, informa Leonardo Oliva para la plataforma periodística Connectas.

En una situación de debilidad económica, el Gobierno argentino vuelve a aumentar los incentivos para la inversión extranjera. Ya en 2024 había aprobado el programa denominado RIGI para atraer inversiones mayores a 200 millones de dólares en los sectores de la minería, la energía, la infraestructura y la industria. A este programa, que incluía reducciones a los impuestos de ganancias del 35 % al 25 % y exenciones arancelarias, se han presentado 13 proyectos , entre ellos un proyecto de gas licuado con participación alemana en la región de Vaca Muerta, habitada por los indígenas mapuches. Ahora se pretende ampliar de nuevo el RIGI para convertirlo en un „ Súper RIGI “, con ventajas aún mayores, como reducciones de impuestos de ganancias hasta el 15 % para grandes inversiones, también en los sectores de la pesca, la producción de fertilizantes, la fabricación de paneles solares y turbinas eólicos, baterías y automóviles eléctricos. A ver si ahí también se abren opciones para Peter Thiel.

Este artículo de Ute Löhning fue publicado primero por Research Against Global Authoritarianism. Y salió en ReGA-Newsletter. Para suscribirse: http://tinyurl.com/3c6h83ny.

Pueden leer este artículo luego también en Alemán.

Peter Thiel en expedición de saqueo por el patio trasero de EE.UU. von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.