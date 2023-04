Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Eines Tages und ohne Vorwarnung, brach eine Revolution aus. Es war das Ereignis, auf das der Dokumentarfilmer Patricio Guzmán sein ganzes Leben lang gewartet hatte: anderthalb Millionen Menschen auf den Straßen von Santiago de Chile, die Gerechtigkeit, Bildung, Gesundheitsversorgung und eine neue Verfassung forderten, welche die strengen Regeln ersetzen sollte, die dem Land während der Militärdiktatur Pinochets auferlegt worden waren.

MI PAÍS IMAGINARIO zeigt aufwühlende Aufnahmen von Protesten an vorderster Front und Interviews mit engagierten Aktivistinnen und stellt auf eindrucksvolle Weise eine Verbindung zwischen der komplizierten und blutigen Geschichte Chiles, den sozialen Bewegungen und der Wahl eines neuen Präsidenten her.

„Wie war es möglich, dass ein ganzes Volk 47 Jahre nach Pinochets Putsch in einem sozialen Aufstand erwachte, einer richtig gehenden Rebellion, gar einer Revolution? – Für mich war es ein Rätsel. Also ging ich diesem Geheimnis nach und filmte, wie es sich auf die Stimmung, die Luft, die Emotionen und Gefühle der Menschen in meinem Land auswirkte.“ (Patricio Guzmán)

Ein Dukumentarfilm von Patricio Guzmán

Kinostart: Donnerstag, 13.4.2023

Preview: Mittwoch, 12.4.2023, 20 Uhr, Passage Kino Berlin Neukölln

Trailer und Details zu Kinos

Mi país imaginario – Das Land meiner Träume | Patricio Guzmán – Dokfilm | ab 13.4. | Preview 12.4.2023