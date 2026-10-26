Lesung und Buchvorstellungen: Die Rechte der Natur

Cover: Unrast Verlag

Eine radikale Idee mit globaler Sprengkraft: die Natur als Rechtssubjekt von Alberto Acosta, Enrique Viale

Die Rechte der Natur: Fundament einer anderen Gesellschaft 1. Auflage

aus dem Spanischen übersetzt von Alix Arnold, mit einem Vorwort von Riccarda Flemmer
Andenbuch am Sonntag den 01.11.2026 um 13.00 Uhr – 14.30 Uhr: ENRIQUE VIALE y ALBERTO ACOSTA presentan su libro: LA NATURALEZA SÍ TIENE DERECHOS en espaniol
Bergmannstraße 59, 10961 Berlin
und am Montag, den 02.11.2026 im Spore Haus: Die Natur hat Rechte! Was, wenn wir das ernst nehmen? Ein Gespräch mit Alberto Acosta und Enrique Viale, musikalisch begleitet vom Grupo Sal Duo
Kostenlos Für Kinder und Erwachsene auf Deutsch/auf Spanisch Hermannstraße 86, 12051 Berlin-Neukölln.

CC BY-SA 4.0 Lesung und Buchvorstellungen: Die Rechte der Natur von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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