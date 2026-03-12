Wir dokumentieren: La Jornada-Journalist*innen solidarisch mit Kuba

(Mexiko-Stadt, 10. März 2026 La Jornada).- Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit für die Souveränität Lateinamerikas. Uns als Mexikanerinnen und Mexikaner schmerzt die kriminelle Blockade Kubas besonders. Wir unterzeichnen diesen Aufruf zur Unterstützung des kubanischen Volkes, weil wir es für eine Schande halten, dies nicht zu tun. Die US-Regierung versucht, Kuba durch Hunger und Entbehrungen zu unterwerfen, indem sie die wirtschaftliche und militärische Blockade verschärft. Diese wurde nach dem Sieg der Revolution über die Insel verhängt, sobald sich die ersten sozialen, wissenschaftlichen, künstlerischen, kulturellen, bildungspolitischen, sportlichen und gesundheitlichen Erfolge und internationalen Solidaritätsbewegungen abzeichneten.

Die Einheit Amerikas ist notwendig

Simón Bolívar lehrte uns, dass Einheit Amerikas notwendig ist, „nicht um andere zu bekämpfen oder zu erobern, nicht um Krieg zu führen, sondern um sich vor gemeinsamen Gefahren zu schützen, um Respekt für die eigene Souveränität zu erlangen, um Differenzen auf versöhnliche Weise beizulegen und um für Wohlstand und Fortschritt zu kämpfen”. Als 1961 die Schlacht von Playa Girón stattfand, warnte General Lázaro Cárdenas del Río bei einer Kundgebung auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt, wenn wir versuchten, „unsere Sympathie für das kämpferische kubanische Volk zu verbergen, würden wir in den entscheidenden Momenten seiner Geschichte gegen die Invasion nicht nur die Grundsätze unserer antifeudalen, antiimperialistischen und demokratischen nationalistischen Bewegungen verraten, sondern auch zum kollektiven Selbstmord der Souveränität und Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Länder beitragen”.

Verbunden durch unsere Geschichte

Die Armeen der spanischen Krone eroberten das Territorium und nutzten es als Plattform zur Eroberung des heutigen Mexiko mit seinen großen und vielfältigen Zivilisationen. Die ursprüngliche Bevölkerung wurde ausgelöscht und von den Invasoren mit versklavten Menschen besiedelt, die man gewaltsam aus Subsahara-Afrika verschleppt hatte. Seit Jahrhunderten sind Mexiko und seine Nachbarländer und verbündete Staaten. Die afro-mexikanische Bevölkerung stammt aus Kuba. Wir teilen unsere Musik. Ihr Mambo, ihr Danzón, ihr Son, ihre Trova und ihre Boleros überquerten den Golf von Mexiko. Ihre Dichter*innen und Schriftsteller*innen zählen zu den großen Schöpfer*innen unserer gemeinsamen Sprache. Wir haben uns gegenseitig bei Hurrikanen und Epidemien unterstützt. Ihre Ärzte sind zu uns gekommen, um unsere Leiden zu heilen.

Unterstützung gegen Unmenschlichkeit

Es geht nicht um Einmischung in „fremde Konflikte”. Die derzeitige Aggression gegen das kubanische Volk und seine legitime Regierung beleidigt diejenigen in Mexiko und anderen Teilen der Welt, die an Humanismus und universelle Partnerschaft glauben.Wir haben ein Bankkonto des zivilrechtlichen Verbands Humanidad con América Latina bei der Banorte-Bank eröffnet (CLABE 072180013584517792), wo wir Geld für Lebensmittel, Medikamente, Stromgeneratoren und andere unverzichtbare Produkte sammeln, damit unsere Brüder und Schwestern die Krise überstehen. Was die jüngste Drohung von Präsident Trump gegenüber der Insel betrifft, Zölle gegen diejenigen Länder zu verhängen, die Kuba mit Treibstoff beliefern: Das sind illegale, unmenschliche und ungerechtfertigte Maßnahmen, die die Bevölkerung schwer treffen. Diese jüngste Eskalation gefährdet den Zugang der Menschen zu lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen und verletzt ihr Recht auf ein würdiges und gesundes Leben. Gleichzeitig schränkt sie die Freiheit anderer Länder ein, über ihre Handelsbeziehungen und den Austausch mit diesem Land zu entscheiden.Die internationale Ordnung lehnt Gewalt und einseitige Wirtschaftssanktionen gegen jedes Land ab und verbieten sie gerade wegen des willkürlichen Schadens, den sie der Bevölkerung zufügen.

Wir rufen nachdrücklich zur Solidarität mit dem kubanischen Volk und zur Beendigung des arroganten und aggressiven Unilateralismus auf. Wir befürworten alle Maßnahmen der Regierung und der Menschen, die dem Wohlergehen, der Unversehrtheit und der Menschenwürde dienen, und rufen dazu auf, diese zu unterstützen. Der Respekt gegenüber den Ländern und ihrer Souveränität – die ursprünglich und seit jeher bei den Völkern liegt – muss weiterhin den Grundstein für das Zusammenleben der Nationen und für das Streben nach einer gerechteren und friedlicheren Welt bilden. Die mexikanische Regierung unter Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo unsere Unterstützung bei der Erfüllung des in Artikel 89 der Verfassung verankerten Auftrags, die normativen Grundsätze „der Selbstbestimmung der Völker, der Nichteinmischung, friedliche Beilegung von Streitigkeiten, Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen; rechtliche Gleichheit der Staaten; internationale Zusammenarbeit für Entwicklung; Achtung, Schutz und Förderung der Menschenrechte und Kampf für internationalen Frieden und Sicherheit”, auch wenn unser Volk deswegen mit Repressalien zu rechnen hat.

Verantwortlich: Laura Esquivel und Carlos Pellicer López

Unterzeichnende: Elena Poniatowska, Enrique Semo, Ignacio Ramonet, Marcos Roitman, Laura Esquivel, Carlos Pellicer López, Enrique Dussel Peters, José María Murià, Jesusa Rodríguez, Laura Restrepo, David Ibarra Muñoz, Paulina Ulloa Ibarra. LEITUNG: Carmen Lira Saade, Rosalva Aguilar González, Guillermina Álvarez, Rosa Elvira Vargas, Fabiola Santos Morales, Luis Hernández Navarro, Francisco García Noriega, Armando Andrade Díaz, Lizandro Rodríguez Bárcena, Javier Loza Hernández, Maximiliano Kusznir Albert, Roberto González Amador, Marcela Aldama, Miguel Ángel Velázquez, Pablo Espinosa, Socorro Valadez Morales. José María Huete, Felipe Santacruz. KOLUMNEN: Enrique Galván Ochoa, Julio Hernández López, Carlos Fernández-Vega, Ortiz Tejeda, José Cueli, Gloria Muñoz, Marlene Santos Alejo, Yuriria Iturriaga, David Márquez Ayala. Napoleón Gómez Urrutia, Oralia Casso. AUSLANDSKORRESPONDENT*INNEN: Armando G. Tejeda (España), Juan Pablo Duch (Rusia), Stella Calloni (Argentina), Oscar González (Argentina), Ángel González (Venezuela), Orlando Pérez (Ecuador), Jairo Gómez (Colombia), Eric Nepomuceno (Brasil). FOTOGRAF*INNEN: Cristina Rodríguez, Luis Castillo, Víctor Camacho, Alfredo Domínguez, Roberto García, Sergio Hernández, Jair Cabrera, Jorge Pablo García, Yazmín Ortega, Marco Peláez, José Carlo González, Fabrizio León, Pedro Valtierra, José Núñez. MONEROS: Rafael Barajas (El Fisgón), Gonzalo Rocha (Rocha), José Hernández (Hernández), Jorge González (Jerge). AUTOR*INNEN: Abraham Nuncio, Tanalís Padilla, Tatiana Coll, Hugo Casanova Cardiel, Carlos Fazio, Hugo Aboites, Pedro Miguel, José Blanco, Jóse Steinsleger, Javier Aranda, Fernando Buen Abad, Fabrizio Mejía, Magdalena Gómez, Gilberto López y Rivas, Gustavo Leal Fernández, Mario Patrón, Pedro Salmerón, Ana de Ita, Jaime Ortega, Magdiel Sánchez Quiroz, Jesús Vargas, Francisco López Bárcenas, Estefanía Ciro, José Romero Talleche, Clara Huacuja, Pablo Martínez, Hermann Bellinghausen, Ramón Vera, Lev Velázquez, Valeria Silva, Andrea Cegna, Paloma Galván Ramírez, Jovita Crispin, Víctor Quintana, Ángel Chávez Mancilla, Imanol Ordorika, Guillermo Negrete, Marcelino Carmona Hernández. FREUND*INNEN: Liliana Felipe, Arturo Peimbert, Alicia Castellanos, Julia Hernández Carlsen, Dra. Karina Avilés Cano. ALLGEMEINES: (Reporteros y Auxiliares) Andrea Becerril, Carolina Gómez, Arturo Sánchez, Iván Saldaña, Alma E. Muñoz, César Arellano, Jared Laureles, Fabiola Martínez, Laura Poy Solano, Fernando Camacho, Blanche Petrich, Georgina Saldierna, Emir Olivares, Néstor Jiménez, Alonso Urrutia, Angeles Cruz, Lilian Hernández, Alexia Villaseñor, Gustavo Castillo, Jessica Xantomila, Enrique Méndez, José Pedraza, Francisco Nájera, Regina Solórzano Alderete. WIRTSCHAFT: Dora Villanueva, Julio Gutiérrez, Braulio Carbajal, Hoguer Cruz, Alejandro Alegría, Jessika Becerra, Clara Zepeda. MUNDO: Estefanía Baena, Eliot Gonzáloez, Montserrat Hawayek, Cathia Rodríguez, Ángel López, Diego Jiménez. BUNDESSTAATEN: Rolando Medrano Gómez, Antonia Esquide González, Fátima Salvador García, Martín Arceo Salazar, Rocío García López, Cristhian Guadarrama Espinosa, Alejandro Torres Lemus, Alfredo Valadez, Rodríguez, Sergio Ocampo Arista, Juan Carlos G. Partida, Javier Salinas Cesáreo, Silvia Chávez González, Israel Dávila Rodríguez, René Ramón Alvarado, Jorge A. Pérez Alfonso, Luis A. Boffil Gómez, René Alberto López, Vianney Carrera Martínez, Javier Santos López, Ernesto Martínez Elorriaga, Iván Sánchez Sánchez, Elio Henríquez Tobar, Carlos Nava Alarcón, Demian Chávez Hernández, Carlos Figueroa Calderón, Raymundo León Verde, Vicente Juárez Gutiérrez, Rubicela Morelos Cruz, Antonio Heras Sánchez, Irene Sánchez Chávez, Patricia Vázquez Pérez, Cristina Gómez Lima. HAUPTSTADT: Rocío González Alvarado, Alejandro Cruz Flores, Nayelli Ramírez Bautista Josefina Quintero M., Grecia Patricia Rosas Ramírez, Kevin Ruiz, Sandra Hernández García, Elba Mónica Bravo, Mara Ximena Pérez, Sergio Hernández Morelos. SPORT: Erendira Palma Hernández, Alberto Aceves, Karla Torrijos, Adriana Díaz Reyes, Óscar Martínez Reséndiz, Rosalía A. Villanueva, Juan Manuel Vázquez, Joshua Reyes Sámano, Rosalía A. Villanueva. KULTUR: Eder Torres, Merry Macmasters, Eirinet Gómez, Israel Campos Mondragón, Reyes Martínez Torrijos, Daniel López Aguilar, Mónica Mateos, Alberto González, Fabiola Palapa, Ángel Vargas, Ana Mónica Rodríguez. VERANSTALTUNGEN: Juan José Olivares, Jorge Caballero. HERAUSGEBER*INNEN: Valeria Cepeda Ruiz, Roberto Casilla Valdez, Víctor Manuel García Santiago, Francisco Sánchez Martínez, Edahena Villavicencio Aragón, Ma. Magdalena Rogel Nava, Zazil-Ha Troncoso Flores, Norma Angélica Hernández Pérez, Alberto Ricárdez López, Adolfo Cervantes Ortiz, Amalia Estrada Porrúa, Arturo Jiménez Martínez, María Elena Rivera. ONLINE: Angélica Patiño Vázquez, Ricardo Dávila Romero, Ernesto Yáñez Cruz, Tania Molina. WOCHENÜBERSICHT: Antonio Valle, Gustavo Ogarrio, Leopoldo Cervantes Ortiz, Francisco Torres, Luis Tovar. DISEÑO: Brenda Moncada, Rosario Mateo, Marga Peña, Oscar Tiscareño, Francisco del Toro, Adrián García Baez, Jesús Díaz Hernández, Israel Benítez, Ricardo Flores, Alejandro Pavón Hernández, Carlos Augusto, Alonso Olivares, Joel Sánchez Lara, Jackeline Vilema Castillo, Guillermo Alejandro Filio Sánchez, Norma Del Orbe Valdez, Graciela Cirenia Palomo Cortés, Nuria Lozano Perrusquía, Luis Alberto Jiménez González, Barbara Hoyos Aragón, Lizbeth Tabaco Martínez, Teresa López Arista, Manuel Flores Rocha. SISTEMAS: Alejandro Pérez Reyes, Gerardo Martínez Rosas, Ricardo Moreno Gutiérrez, Omar Pérez Oróstico, Martín Bocanegra Ramírez, Ana Silvía Díaz Hernández, David Velázquez Barrientos.

Wir dokumentieren: La Jornada-Journalist*innen solidarisch mit Kuba von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.