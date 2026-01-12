Warum der Rohstoffhunger die Klimakrise weiter verschärft

Die Antwort sind wir – Protest während der COP30 (Foto: Camila de Abreu)
Die Antwort sind wir – Protest während der COP30 (Foto: Camila de Abreu)

An welchen Stellen müssen wir ansetzen, um die Klimakrise zu bekämpfen? Ganz oben steht die berechtigte Forderung, dass der Verbrauch fossiler Energieträger reduziert werden muss. Doch auch der metallische Bergbau ist ein großer Treiber für die Zerstörung des Klimas und sollte in der Klimapolitik eine größere Rolle spielen. Anlässlich der COP30 in Belém veröffentlichte der Verein Powershift e.V. das Hintergrundpapier „Erz gesucht, Amazonas verloren“, in dem diese Zusammenhänge analysiert werden. Welche Widersprüche zeigen sich diesbezüglich in der Amazonasregion und anderen Gebieten in Brasilien? Welche Rolle spielte das Thema Bergbau auf der COP30 in Belém und was fordern Betroffene? Welche Verantwortung tragen Deutschland und die EU? Während einer Online-Veranstaltung im Dezember 2025, anlässlich der Veröffentlichung des Hintergrundpapiers, wurden diese und weitere Fragen diskutiert

.

In Kooperation mit dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika e.V. (FDCL)

Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL e.V.)

