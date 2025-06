Oaxacas Küstendörfer organisieren sich gegen die Privatisierung ihrer Strände

Aktuell sind insbesondere das benachbarte indigene Dorf El Coyul sowie die Umweltaktivisten der Strände San Agustín und El Coyote in Huatulco bedroht.

Unweit von Huatulco, im Dorf Barra de la Cruz, wurde am 28. Februar 2025 Cristino Castro Perea, ein bekannter Umweltschützer und Gründer des Kollektivs „Umweltschützer von Barra de la Cruz“ erschossen. Der 63-Jährige war Vorstand der indigenen Chontal-Gemeinde und genoss auch in den umliegenden Dörfern hohes Ansehen. Die Delegation der Europäischen Union in Mexiko sowie die Botschaften von Norwegen und der Schweiz verurteilten den Mord an dem Umweltaktivisten in einer gemeinsamen Erklärung. Auch für dieses Verbrechen wurde bisher niemand verhaftet.

Im Vergleich zur Karibik war bisher ein Großteil der Pazifikküste von Oaxaca durch mehr oder weniger lokal verträglichen Tourismus geprägt. Mehrere Dörfer gründeten Kooperativen im Tourismusbereich, die einen nachhaltigen Besuch ermöglichen.

Der Ausbau der internationalen Flughäfen von Huatulco und Puerto Escondido sowie die vor einem Jahr eröffnete Autobahnverbindung nach Oaxaca-Stadt erhöhten jedoch den Druck auf dem Immobilienmarkt der Küste massiv.