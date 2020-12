Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Mit der Elektro-Mobilität sind viele Hoffnungen verbunden: Sie soll Wirtschaft und Innovation fördern und gleichzeitig einen Ausweg aus dem drohenden Klimawandel bieten. Also eine win-win-Situation für alle. Das klingt fast zu schön um wahr zu sein. Was ist dran an den Versprechen? Das hat sich Radio Onda genauer angeschaut, am Anfang und am Ende der Produktionskette: im brandenburgischen Grünheide, wo eine Fabrik des Auto-Herstellers Tesla geplant ist, und in der chilenischen Atacama-Wüste, in der der Rohstoff Lithium abgebaut wird, den man für die Akkus der E-Autos benötigt.

Dieser Beitrag wurde von Juan Donoso unterstützt, der als Stipendiat der Bertha Foundation im Moment zu Lithium recherchiert.

Zu diesem Audiobeitrag erscheint auch demnächst ein poonal-Artikel.

Mit Vollgas in die Zukunft: Kontroversen um E-Mobilität von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.