Marode Stützpfeiler am Tren Maya

(Tulum, 5. Februar 2026, educaoaxaca).- Tren Maya: Die Pfeiler, die die Gleise im Bauabschnitt Playa del Carmen nach Tulum abstützen, stehen im Flussbett unterirdischer Flüsse und sind dabei, sich aufzulösen. Die Struktur des Bundesbauwerks droht einzustürzen, außerdem verschmutzen die in Auflösung befindlichen Säulen das Grundwasser.

Aktivist*innen hatten vor Schäden gewarnt

Aktivist*innen der Umweltorganisation Sélvame MX entdeckten bei einer Tauchaktion Anfang dieses Jahres die Mängel an den Pfählen sowie riesigen Zement- und Rostablagerungen, die auf dem Grund der mit Süßwasser gefluteten Höhlen liegen. Die Schäden befinden sich in der Nähe der Touristenorte Akumal, Chemuyil und Xpu-ha an der Riviera Maya, wo das portugiesische Unternehmen Mota-Engil und der mexikanische Grupo Indi die Arbeiten durchgeführt haben. Betroffen ist der Abschnitt 5 Süd des Tren-Maya-Projekts auf einer Länge von etwa 60 Kilometern, der direkt über dem unterirdischen Ox Bel Ha verläuft, einem der ausgedehntesten Flusssysteme der Welt. Genau auf diesem Abschnitt hatten die Umweltschützer*innen von Sélvame MX, damals noch Sélvame del Tren, gegen das Projekt protestiert, weil sie die Schäden am Grundwasserleiter bereits prognostiziert hatten. Ihre Einwände hatten ihnen seitens des damaligen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador in seiner morgendlichen Pressekonferenz im Nationalpalast jedoch nichts als Beschimpfungen eingebracht. AMLO hatte damals vorgeschlagen, die Strecke des Maya-Zugs in diesem Abschnitt anzuheben, um Schäden am unterirdischen Flusssystem zu vermeiden. In den meisten Streckenabschnitten auf der Halbinsel verlaufen die Schienen nämlich ebenerdig oder in einigen Fällen auf einem Damm.

Es bröselt

José Urbina Bravo, Taucher und Mitglied von Sélvame MX, war beim Tauchgang dabei, bei dem die entscheidenden Videoaufnahmen gemacht wurden. Die Strukturen, die die Gleise stützen, seien so brüchig, dass sie schon beim Berühren zerfielen, so Bravo: „Wir haben Pfähle gesehen, die kleine Schnitte aufweisen. Man kann sie quasi mit dem Finger zerbröseln. Sie zerfallen bei jeder Berührung. Ich würde gerne von jemandem erklärt bekommen, warum das so ist und was das bedeutet. Und was dagegen unternommen wird. Es ist ganz eindeutig, dass wir es hier mit sehr starken und sehr gefährlichen Mängeln zu tun haben”, warnt der Umweltschützer.

